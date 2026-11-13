Валерий Непомнящий о вчерашнем матче: «У Узбекистана слабая скамейка запасных»
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- Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России в Ташкенте завершился волевой победой гостей.
- Игра закончилась со счетом 3:2.
- По мнению бывшего главного тренера Валерия Непомнящего, на результат повлияло то, что скамейка запасных сборной Узбекистана слабее по сравнению с соперником.
Напряженный и бескомпромиссный товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России (2:3) на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте вызывает множество обсуждений. То, что гости, уступая в счете 0:2, во втором тайме кардинально изменили ход игры и одержали волевую победу, активно обсуждается футбольной общественностью.
Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий в интервью изданию «РБ Спорт» поделился своими мыслями по поводу этой широко освещаемой в прессе встречи.
«Счет после первого тайма не отражал полностью происходящее на поле»
По мнению опытного специалиста, цифры на табло после первой половины встречи не в полной мере отражали реальную картину игры. Он отметил, что сборная России пропустила два крайне неудачных и странных гола, но, несмотря на это, у ворот хозяев также было достаточно опасных моментов.
«Главный вывод, который футболисты сборной России должны сделать из этой игры, заключается в том, что на уровне национальных сборных такие ошибки не прощаются. В то же время хочу особо отметить характер подопечных Валерия Карпина и их огромное стремление к победе», — сказал Непомнящий.
Основные пункты анализа эксперта
Детали и комментарии
Картина в первом тайме
Счет не полностью отражал реальные события на поле
Успех России
Характер и стремление к победе подопечных Карпина
Главный фактор поражения
Слабость скамейки запасных сборной Узбекистана по сравнению с соперником
Предстоящие испытания
Новые товарищеские матчи для обеих команд 17 ноября
Роль скамейки запасных и планы на будущее
Также Валерий Непомнящий остановился на еще одном важном аспекте, повлиявшем на перелом в игре и победу гостей. По его словам, то, что скамейка запасных национальной сборной Узбекистана оказалась слабее российской, повлияло на исход матча.
Напомним, что в рамках ноябрьской программы сборов сборная России проведет следующий контрольный матч 17 ноября, во вторник, на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре против сборной Венесуэлы. Национальная сборная Узбекистана в этот же день на стадионе в столице Катара Дохе померится силами со сборной Саудовской Аравии (матч начнется в 20:00 по ташкентскому времени).
Как вы считаете, действительно ли разница в скамейках запасных, о которой говорил опытный специалист, решила исход матча в последние минуты? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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