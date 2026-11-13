Валерий Непомнящий о вчерашнем матче: «У Узбекистана слабая скамейка запасных»

Напряженный и бескомпромиссный товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России (2:3) на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте вызывает множество обсуждений. То, что гости, уступая в счете 0:2, во втором тайме кардинально изменили ход игры и одержали волевую победу, активно обсуждается футбольной общественностью.

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий в интервью изданию «РБ Спорт» поделился своими мыслями по поводу этой широко освещаемой в прессе встречи.

«Счет после первого тайма не отражал полностью происходящее на поле»

По мнению опытного специалиста, цифры на табло после первой половины встречи не в полной мере отражали реальную картину игры. Он отметил, что сборная России пропустила два крайне неудачных и странных гола, но, несмотря на это, у ворот хозяев также было достаточно опасных моментов.