В Германии 7-й тур начался драматично: гладбахцы проявили волю и вырвали 3 очка

Немецкая Бундеслига стартовала с неожиданного и богатого на голы драматического матча. В матче открытия турнира «Штутгарт» на своем поле принял мёнхенгладбахскую «Боруссию».

В противостоянии, которое превратилось в настоящее голевое шоу для болельщиков, гости оформили волевую и важную победу со счетом 3:2, отпраздновав свой первый успех в текущем сезоне.

Быстрый гол Демировича и мощный ответ гостей

Хотя встреча началась с острых атак хозяев, ход игры постепенно перешел под контроль гостей:

Быстрый гол: уже на 5-й минуте Эрмедин Демирович поразил ворота соперника и вывел «Штутгарт» вперед (1:0);

Равновесие до перерыва: на 38-й минуте Джо Скалли восстановил паритет, отправив команды на перерыв при ничейном счете (1:1);

Бурный второй тайм «Боруссии»: на 51-й минуте Матино вывел гостей вперед (1:2), а на 66-й минуте Мохия увеличил разницу в счете до двух мячей (1:3);

Старания и дубль Демировича: на 83-й минуте Демирович забил еще один гол, сократив отставание (2:3, однако хозяева не успели восстановить равновесие в оставшиеся минуты.

Ситуация в турнирной таблице

Добытый результат следующим образом повлиял на положение команд в турнирной таблице:

«Штутгарт»: после домашнего поражения остался на 14-й строчке с 6 очками;

«Боруссия М»: завоевав свои первые 3 очки в текущем сезоне, хотя и идет на 18-м месте в таблице, сделала первый шаг к выходу из сложной ситуации.

Протокол матча:

Бундеслига. 7-й тур

«Штутгарт» — «Боруссия М» 2:3