В Германии 7-й тур начался драматично: гладбахцы проявили волю и вырвали 3 очка
Немецкая Бундеслига стартовала с неожиданного и богатого на голы драматического матча. В матче открытия турнира «Штутгарт» на своем поле принял мёнхенгладбахскую «Боруссию».
В противостоянии, которое превратилось в настоящее голевое шоу для болельщиков, гости оформили волевую и важную победу со счетом 3:2, отпраздновав свой первый успех в текущем сезоне.
Быстрый гол Демировича и мощный ответ гостей
Хотя встреча началась с острых атак хозяев, ход игры постепенно перешел под контроль гостей:
Быстрый гол: уже на 5-й минуте Эрмедин Демирович поразил ворота соперника и вывел «Штутгарт» вперед (1:0);
Равновесие до перерыва: на 38-й минуте Джо Скалли восстановил паритет, отправив команды на перерыв при ничейном счете (1:1);
Бурный второй тайм «Боруссии»: на 51-й минуте Матино вывел гостей вперед (1:2), а на 66-й минуте Мохия увеличил разницу в счете до двух мячей (1:3);
Старания и дубль Демировича: на 83-й минуте Демирович забил еще один гол, сократив отставание (2:3, однако хозяева не успели восстановить равновесие в оставшиеся минуты.
Ситуация в турнирной таблице
Добытый результат следующим образом повлиял на положение команд в турнирной таблице:
«Штутгарт»: после домашнего поражения остался на 14-й строчке с 6 очками;
«Боруссия М»: завоевав свои первые 3 очки в текущем сезоне, хотя и идет на 18-м месте в таблице, сделала первый шаг к выходу из сложной ситуации.
Протокол матча:
Бундеслига. 7-й тур
«Штутгарт» — «Боруссия М» 2:3
Голы: Эрмедин Демирович 5, 83 — Джо Скалли 38, Матино 51, Мохия 66.
«Штутгарт»: Земейе, Ассиньон (Билал, 55), Миттельштедт, Эльч (Шабо, 90), Хендрикс, Зауэр (Левелинг, 55), Каразор (Гриша, 64), Фюрих, Демирович, Штиллер, Пейчинович (Ундав, 55).
«Боруссия М»: Николас, Зандер, Кяродия, Хасиока, Зенито, Скалли (Конопля, 70), Нойхаус, Ульрих, Мохия (Хак, 70), Болин, Матино (Швейерс, 84).
Комментарии 0
…