В Германии 7-й тур начался драматично: гладбахцы проявили волю и вырвали 3 очка

·58·Спорт
В Германии 7-й тур начался драматично: гладбахцы проявили волю и вырвали 3 очка

Немецкая Бундеслига стартовала с неожиданного и богатого на голы драматического матча. В матче открытия турнира «Штутгарт» на своем поле принял мёнхенгладбахскую «Боруссию».

В противостоянии, которое превратилось в настоящее голевое шоу для болельщиков, гости оформили волевую и важную победу со счетом 3:2, отпраздновав свой первый успех в текущем сезоне.

Быстрый гол Демировича и мощный ответ гостей

Хотя встреча началась с острых атак хозяев, ход игры постепенно перешел под контроль гостей:

  • Быстрый гол: уже на 5-й минуте Эрмедин Демирович поразил ворота соперника и вывел «Штутгарт» вперед (1:0);

  • Равновесие до перерыва: на 38-й минуте Джо Скалли восстановил паритет, отправив команды на перерыв при ничейном счете (1:1);

  • Бурный второй тайм «Боруссии»: на 51-й минуте Матино вывел гостей вперед (1:2), а на 66-й минуте Мохия увеличил разницу в счете до двух мячей (1:3);

  • Старания и дубль Демировича: на 83-й минуте Демирович забил еще один гол, сократив отставание (2:3, однако хозяева не успели восстановить равновесие в оставшиеся минуты.

Ситуация в турнирной таблице

Добытый результат следующим образом повлиял на положение команд в турнирной таблице:

  • «Штутгарт»: после домашнего поражения остался на 14-й строчке с 6 очками;

  • «Боруссия М»: завоевав свои первые 3 очки в текущем сезоне, хотя и идет на 18-м месте в таблице, сделала первый шаг к выходу из сложной ситуации.

Протокол матча:

Бундеслига. 7-й тур

«Штутгарт» — «Боруссия М» 2:3

  • Голы: Эрмедин Демирович 5, 83 — Джо Скалли 38, Матино 51, Мохия 66.

  • «Штутгарт»: Земейе, Ассиньон (Билал, 55), Миттельштедт, Эльч (Шабо, 90), Хендрикс, Зауэр (Левелинг, 55), Каразор (Гриша, 64), Фюрих, Демирович, Штиллер, Пейчинович (Ундав, 55).

  • «Боруссия М»: Николас, Зандер, Кяродия, Хасиока, Зенито, Скалли (Конопля, 70), Нойхаус, Ульрих, Мохия (Хак, 70), Болин, Матино (Швейерс, 84).

БундеслигаШтутгартБоруссия МёнхенгладбахЭрмедин Демирович
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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