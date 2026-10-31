Сенсация в Леверкузене: «Штутгарт» обыграл «Байер» со счетом 4:2

·2·Спорт
Сенсация в Леверкузене: «Штутгарт» обыграл «Байер» со счетом 4:2

Немецкая Бундеслига завершила два важных матча в рамках 8-го тура. Болельщики, ставшие свидетелями настоящего фестиваля голов на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, увидели неожиданную сенсацию — «Байер», идущий в числе лидеров турнира, уступил на своем поле «Штутгарту» со счетом 2:4.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» одержал уверенную победу на выезде над «Шальке», укрепив свои позиции в чемпионской гонке.

Драма в Леверкузене: бенефис Демировича и победа «Штутгарта»

Противостояние «Байера» и «Штутгарта» с первых минут проходило в открытой и атакующей манере:

  • Мощный старт гостей: на 14-й минуте Эрмедин Демирович открыл счет, а на 22-й минуте Джейми Левелинг увеличил преимущество до двух мячей;

  • Ответ Шика: на 28-й минуте опытный нападающий хозяев Патрик Шик отыграл один мяч, вернув интригу;

  • Решающие удары «Штутгарта»: в начале второго тайма, на 51-й минуте, Билал Эль-Ханнус довел счет до 1:3, а на 65-й минуте Демирович оформил дубль, практически решив исход встречи;

  • Последняя попытка: гол Ибрагима Мазы на 79-й минуте не смог спасти «Байер» от поражения — итоговый счет 2:4.

После этой победы «Штутгарт» набрал 12 очков, а «Байер», оставшись с 13 очками, расположился на 6-й строчке.

Уверенность в Гельзенкирхене: «Лейпциг» в тройке лидеров

«Лейпциг», отправившийся в гости к «Шальке», находящемуся в нижней части турнирной таблицы, полностью продемонстрировал свой класс:

  • Голы Нусы и Ромуло: на 37-й минуте Антонио Нуса открыл счет, а на 78-й минуте Ромуло забил второй гол гостей, закрепив победу со счетом 2:0;

  • Скачок в таблице: благодаря набранным 3 очкам «Лейпциг» довел свой актив до 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Шальке», имеющий 6 очков, остается на опасном 17-м месте.

Протоколы матчей и составы

«Байер» — «Штутгарт» 2:4

  • Голы: Шик (28), Маза (79) — Демирович (14, 65), Левелинг (22), Эль-Ханнус (51).

  • «Байер»: Флеккен, Гутьеррес, Куанса, Тапсоба, Медина, Фернандес, Гарсия (Бонифасе, 83), Васкес (Хофманн, 62), Маза, Морейра (Тилман, 75), Шик.

  • «Штутгарт»: Займан, Левелинг, Яке (Йельч, 65), Шабо, Хендрикс, Каразор, Прёмель, Эль-Ханнус, Ундав (Нартей, 72), Фюрих, Демирович.

«Шальке» — «Лейпциг» 0:2

  • Голы: Нуса (37), Ромуло (78).

  • «Шальке»: Кариус, Катич, Куручай, Беккер (Эбимбе, 83), Танака, Адаму (Любичич, 57), Караман, Аушиш, Ойхон (Джеко, 68), Хван Хи Чхан (Ласм, 83).

  • «Лейпциг»: Вандервоордт, Люкеба, Раум, Хенрикс (Баку, 76), Орбан, Райс (Баумгартнер, 61), Эль-Айнауи, Банзузи (Зайвальд, 85), Нуса, Груда (Гомис, 76), Ромуло (Бакайоко, 85).

БундеслигаБайер ЛеверкузенШтутгартРБ Лейпциг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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