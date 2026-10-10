В Шахматной бундеслиге Германии — самом авторитетном и сильном клубном первенстве Европы — официально стартовал сезон 2026/2027 годов. По данным портала Узчесс, в состав 16 гранд-клубов, которые в нынешнем сезоне будут вести борьбу за чемпионство, официально вошли 5 известных узбекских гроссмейстеров.

Матчи первых трех туров пройдут 9–11 октября, и в них сильнейшие умы нашей планеты выяснят отношения на 8 досках.

В каких гранд-клубах будут играть узбекские звезды?

Шахматисты из Узбекистана занимают важное место в рядах действующего чемпиона и главных фаворитов Бундеслиги:

«СК Виернхеим» — Нодирбек Абдусатторов: Являясь одним из главных лидеров команды, имеющей статус действующего чемпиона, Абдусатторов поможет защитить титул;

«ОСГ Баден-Баден» — Касымджанов, Синдаров и Вохидов: В составе «Баден-Бадена» — одного из самых титулованных клубов в истории Бундеслиги — вошли сразу три узбекских гроссмейстера: экс-чемпион мира Рустам Касымджанов, Жавохир Синдаров и Шамсиддин Вохидов;

«ФК Бавария» — Нодирбек Якуббоев: За шахматное подразделение знаменитого мюнхенского суперклуба будет выступать еще один наш опытный гроссмейстер Нодирбек Якуббоев.

Согласно регламенту соревнования, кто именно из пяти наших шахматистов сядет за доску в первый игровой день, будет объявлено тренерским штабом клубов перед началом тура.

Золотое поколение — герои Олимпиады

Включенные в список участников Бундеслиги шахматисты считаются истинными лидерами современного узбекского шахматного спорта:

Олимпийский триумф: Национальная сборная Узбекистана под руководством Нодирбек Абдусатторов и Жавохира Синдарова поднялась на высшую ступень пьедестала почета на Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года, принеся нашей стране историческую золотую медаль;

Высокая спортивная форма: Наши молодые гроссмейстеры, неуклонно поднимающиеся в мировом рейтинге, теперь прочно заняли место среди самых ценных и востребованных игроков на уровне европейских клубов.

Феномен Бундеслиги: традиция, продолжающаяся с 1980 года

Шахматная бундеслига Германии — это не просто национальный чемпионат, а самая престижная платформа, объединяющая элиту мировых шахмат:

16 команд и 8 досок: Соревнование проводится непрерывно с 1980 года. В нем встречаются 16 сильнейших команд, ведущих ожесточенную борьбу параллельно на 8 досках в каждом матче;

Путевка на чемпионат Европы: Команды, побеждающие в этой лиге, становятся безусловными фаворитами в континентальном Кубке европейских клубов.

Сумеет ли действующий чемпион Нодирбек Абдусатторов отстоять титул своего клуба или узбекское трио в составе «Баден-Бадена» завоюет новый кубок — нынешний сезон Бундеслиги обещает быть для местных болельщиков интереснее, чем когда-либо.