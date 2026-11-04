«Галатасарай» обыграл «Штутгарт» в Стамбуле, «Спортинг» вошел в пятерку сильнейших
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- В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Галатасарай» обыграл «Штутгарт» на своем поле со счетом 2:0, а «Спортинг» одержал минимальную победу над «Шахтером» на выезде.
- В матче в Стамбуле Батраков забил дубль всего за три минуты, обеспечив команде важные очки.
- Лиссабонцы получили победу благодаря голу Усмана Думбия, набрав 9 очков и поднявшись на 5-е место в турнирной таблице.
Очередные матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА запомнились напряженной борьбой и важным распределением очков. Принимавший в Стамбуле одну из сильных команд Германии «Штутгарт», «Галатасарай» с первых минут начал оказывать давление и одержал уверенную победу со счетом 2:0.
В другом параллельном противостоянии лиссабонский «Спортинг» на выезде вырвал важную минимальную победу над украинским «Шахтером».
3-минутный бенефис Батракова: быстрый удар «Галатасарая»
Горячая атмосфера на стадионе «Али Сами Йен» с первых минут обеспечила хозяевам большое преимущество:
Два гола на 12-й и 15-й минутах: Ставший героем матча Батраков всего за три минуты дважды поразил ворота соперника, оформив быстрый дубль — 2:0;
Бессилие немцев: Как бы представители Бундеслиги ни пытались исправить ситуацию усилиями нападающих во главе с Денизом Ундавом и Эрмедином Демировичем, защита стамбульского клуба и голкипер Угурджан Чакыр надежно сохранили свои ворота в неприкосновенности;
Сдвиг в таблице: Благодаря важной победе «Галатасарай», набравший 6 очков, занял 14-ю строчку, а «Штутгарт», остановившийся на 7 очках, остался на 8-м месте.
«Шахтер» — «Спортинг»: единственный удар Думбия
Лиссабонский гранд, демонстрирующий стабильную игру на групповом этапе, решил в свою пользу еще один важный выездной матч:
Решающий гол на 59-й минуте: Судьбу матча, прошедшего в равной борьбе, решил точный удар Усмана Думбия во втором тайме — 0:1;
«Спортинг» в пятерке сильнейших: Лиссабонцы довели количество очков до 9 и прочно закрепились на 5-й строчке общей турнирной таблицы. «Шахтер», имеющий 4 очка, опустился на 18-е место.
Этот тур Лиги чемпионов сделал конкуренцию за первую восьмерку, дающую прямую путевку в плей-офф, как никогда острой.
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