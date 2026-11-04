«Галатасарай» обыграл «Штутгарт» в Стамбуле, «Спортинг» вошел в пятерку сильнейших

Очередные матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА запомнились напряженной борьбой и важным распределением очков. Принимавший в Стамбуле одну из сильных команд Германии «Штутгарт», «Галатасарай» с первых минут начал оказывать давление и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

В другом параллельном противостоянии лиссабонский «Спортинг» на выезде вырвал важную минимальную победу над украинским «Шахтером».

3-минутный бенефис Батракова: быстрый удар «Галатасарая»

Горячая атмосфера на стадионе «Али Сами Йен» с первых минут обеспечила хозяевам большое преимущество:

Два гола на 12-й и 15-й минутах: Ставший героем матча Батраков всего за три минуты дважды поразил ворота соперника, оформив быстрый дубль — 2:0;

Бессилие немцев: Как бы представители Бундеслиги ни пытались исправить ситуацию усилиями нападающих во главе с Денизом Ундавом и Эрмедином Демировичем, защита стамбульского клуба и голкипер Угурджан Чакыр надежно сохранили свои ворота в неприкосновенности;

Сдвиг в таблице: Благодаря важной победе «Галатасарай», набравший 6 очков, занял 14-ю строчку, а «Штутгарт», остановившийся на 7 очках, остался на 8-м месте.

«Шахтер» — «Спортинг»: единственный удар Думбия

Лиссабонский гранд, демонстрирующий стабильную игру на групповом этапе, решил в свою пользу еще один важный выездной матч:

Решающий гол на 59-й минуте: Судьбу матча, прошедшего в равной борьбе, решил точный удар Усмана Думбия во втором тайме — 0:1;

«Спортинг» в пятерке сильнейших: Лиссабонцы довели количество очков до 9 и прочно закрепились на 5-й строчке общей турнирной таблицы. «Шахтер», имеющий 4 очка, опустился на 18-е место.

Этот тур Лиги чемпионов сделал конкуренцию за первую восьмерку, дающую прямую путевку в плей-офф, как никогда острой.