Байер Леверкузен — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

·6·Спорт
Байер Леверкузен — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Байер Леверкузен — Штутгарт. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маса И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э.

Запасные «Байер Леверкузен»: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 22. Бонифейс В., 37. Бак Д., 42. Калбрет М., 39. Доганай К., 7. Хофманн Й., 15. Эрманн Т., 10. Тилльман М.

Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.

Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 14. Жакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 21. Премель Г., 26. Ундав Д.

Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 29. Ельч Ф., 7. Миттельштедт М., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 47. Шпальт Я., 8. Томас Т.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.

Байер ЛеверкузенШтутгартБундеслига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хоффенхайм — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция25 октября 18:26Штутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах: составы и текстовая трансляцияШтутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах: составы и текстовая трансляция23 октября 22:28Байер Леверкузен — Фрайбург: составы и текстовая трансляцияБайер Леверкузен — Фрайбург: составы и текстовая трансляция18 октября 17:22Гамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияГамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляция17 октября 17:40Результаты 3-го тура Лиги Европы: «Ювентус» потерял очки, «Марсель» проигралРезультаты 3-го тура Лиги Европы: «Ювентус» потерял очки, «Марсель» проиграл23 октября 07:59ОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляцияОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция22 октября 20:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»