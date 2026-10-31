Байер Леверкузен — Штутгарт: составы и текстовая трансляция
Бундеслига: Байер Леверкузен — Штутгарт. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маса И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э.
Запасные «Байер Леверкузен»: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 22. Бонифейс В., 37. Бак Д., 42. Калбрет М., 39. Доганай К., 7. Хофманн Й., 15. Эрманн Т., 10. Тилльман М.
Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.
Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 14. Жакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 21. Премель Г., 26. Ундав Д.
Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 29. Ельч Ф., 7. Миттельштедт М., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 47. Шпальт Я., 8. Томас Т.
Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.
Комментарии 0
…