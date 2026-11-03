Галатасарай — Штутгарт: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Галатасарай — Штутгарт. Начало матча: 3 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Галатасарай»: 1. Чакыр У., 11. Акгюн Ю., 42. Бардакджи А. (капитан), 83. Батраков А., 4. Якобс И., 99. Лемина М., 45. Осимхен В., 7. Шаллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йылмаз Б.
Запасные «Галатасарай»: 3. Бишиабу Э., 17. Элмалы Э., 8. Габриэл Сара, 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 27. Леау Р., 74. Ньяга Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йылмаз Дж.
Главный тренер «Галатасарай»: Бурук О.
Стартовый состав «Штутгарт»: 1. Бредлоу Ф., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 7. Миттельштедт М., 21. Премель Г., 26. Ундав Д. (капитан).
Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 33. Функ М., 14. Жакес Л., 29. Ельч Ф., 43. Маланга Дж., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 41. Займен Д., 47. Шпальт Я., 8. Томас Т.
Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.
Комментарии 0
…