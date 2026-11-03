Галатасарай — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

·42·Спорт
Галатасарай — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Галатасарай — Штутгарт. Начало матча: 3 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Галатасарай»: 1. Чакыр У., 11. Акгюн Ю., 42. Бардакджи А. (капитан), 83. Батраков А., 4. Якобс И., 99. Лемина М., 45. Осимхен В., 7. Шаллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йылмаз Б.

Запасные «Галатасарай»: 3. Бишиабу Э., 17. Элмалы Э., 8. Габриэл Сара, 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 27. Леау Р., 74. Ньяга Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йылмаз Дж.

Главный тренер «Галатасарай»: Бурук О.

Стартовый состав «Штутгарт»: 1. Бредлоу Ф., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 7. Миттельштедт М., 21. Премель Г., 26. Ундав Д. (капитан).

Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 33. Функ М., 14. Жакес Л., 29. Ельч Ф., 43. Маланга Дж., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 41. Займен Д., 47. Шпальт Я., 8. Томас Т.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.

Прямая трансляция LIVE
9
Джейми Левелинг («Штутгарт») попытался обыграть соперника, но мяч был выбит за пределы поля.
8
Джейми Левелинг («Штутгарт») получил мяч с фланга и имел отличный шанс, но его удар с точки пенальти оказался неточным — мяч задел левую штангу и покинул поле!
7
Крис Фюрих (Штутгарт) сделал отличный пас в штрафную на Дениза Ундава. Он попытался обыграть защитника, но не смог, и мяч был выбит.
7
Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай) сделал длинный пас вперед, но переборщил с силой, и момент был упущен. Мяч ушел за пределы поля. Штутгарт введет мяч из аута.
6
Отличная командная игра от Галатасарая, они контролируют мяч через множество коротких передач. Терпение — ключ к успеху, если они хотят найти брешь в обороне и забить.
5
Алексей Батраков (Галатасарай) разыграл штрафной удар накоротке.
4
Грубая игра! Максимилиан Миттельштадт (Штутгарт) наказан за фол, Крис Кавана дает свисток. Штрафной удар в пользу Галатасарая.
3
Марио Лемина (Галатасарай) может продолжить игру.
2
Марио Лемина (Галатасарай) получил травму и лежит на поле, судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
2🟨
Атакан Каразор (Штутгарт) испытал терпение судьи Криса Каваны и получил предупреждение за предыдущий грубый фол.
1
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
22:47
Штутгарт начинает игру.
22:46
Матч задерживается в связи с минутой молчания.
22:46
Главным судьей сегодняшнего матча будет Крис Кавана.
22:46
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:46
Добро пожаловать в текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле в режиме реального времени. Приятного просмотра.
ГалатасарайШтутгартЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Штутгарт — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляцияШтутгарт — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция20 октября 23:03Слован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияСлован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41Лилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляцияЛилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляция21 октября 20:31«Такого я в своей жизни не видел»: Родри высказался о матче против «Галатасарая»«Такого я в своей жизни не видел»: Родри высказался о матче против «Галатасарая»14 октября 20:37Сенсация в Леверкузене: «Штутгарт» обыграл «Байер» со счетом 4:2Сенсация в Леверкузене: «Штутгарт» обыграл «Байер» со счетом 4:231 октября 22:03Байер Леверкузен — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияБайер Леверкузен — Штутгарт: составы и текстовая трансляция31 октября 18:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»