Первая отставка в Бундеслиге!: Ойген Польски уволен после разгромного поражения

·46·Спорт
Первая отставка в Бундеслиге!: Ойген Польски уволен после разгромного поражения

В новом сезоне немецкой Бундеслиги 2026/2027 годов официально зафиксирована первая тренерская отставка, и это событие оказалось в центре внимания любителей немецкого футбола. Руководство менхенгладбахской «Боруссии» приняло неожиданное жесткое решение, объявив, что Ойген Польски больше не занимает пост главного тренера команды.

Основной причиной такого категорического решения стало тяжелое и разгромное поражение со счетом 0:5 от «Фрайбурга» на выезде в последнем туре, а также полный провал старта сезона. Гладбахцы, не набравшие ни одного очка в новом сезоне и застрявшие на самом дне турнирной таблицы, угодили в глубокий кризис.

Итак, почему Польски, поднявшийся от молодежной команды до руля основы, не смог спасти коллектив, как крушение в матче с «Фрайбургом» изменило планы клуба и кто спасет «Боруссию» перед матчем против «Майнца» 19 сентября?

0:5 от «Фрайбурга» и вердикт за сутки

Терпение руководства менхенгладбахского клуба лопнуло после ужасной игры на поле «Фрайбурга»:

  • Крушение на поле: «Боруссия М» пропустила 5 безответных мячей от «Фрайбурга» на выезде, вызвав резкий гнев болельщиков;

  • Безотлагательное решение: Спустя всего день после позорного поражения руководство клуба провело экстренное заседание и расторгло контракт с Польски;

  • Первая жертва сезона: Именно менхенгладбахская команда стала первым клубом в Бундеслиге сезона 2026/2027, уволившим главного тренера.

Ноль очков и самое дно таблицы: Масштаб кризиса

Показатели гладбахцев в текущем сезоне приобрели поистине катастрофический характер:

  • Ни одной победы или ничьей: Клуб потерпел поражения во всех матчах со старта нового сезона и остается с 0 очками в активе;

  • Угроза последнего места: «Боруссия» в настоящее время располагается на самой нижней строчке таблицы Бундеслиги и находится под угрозой вылета во вторую лигу;

  • Разлад в обороне и атаке: Счет 0:5 показал, что у команды полностью вышли из строя не только линия атаки, но и защита с тактической дисциплиной.

От академии до главного тренера: Завершившаяся эпоха Ойгена Польски

Путь 38-летнего специалиста у руля команды был непростым:

  • Рост внутри клуба: Польски долгое время успешно руководил юношескими и молодежными командами клуба, зарекомендовав себя как местный кадр;

  • От временного к главному: Поработав сначала в качестве исполняющего обязанности главного тренера, в ноябре прошлого года он официально подписал с клубом полноценный контракт;

  • Очередное испытание — «Майнц»: Следующий ответный матч «Боруссия М» проведет дома против «Майнца» 19 сентября, и ожидается, что к этой игре команду будет готовить новый временный штаб.

Эта поспешная смена в менхенгладбахской «Боруссии» в очередной раз продемонстрировала, насколько жесток немецкий футбол и что в высшем дивизионе ошибки не прощаются.

По вашему мнению, было ли правильным решение уволить Ойгена Польски сразу после поражения со счетом 0:5, или ему нужно было дать еще времени на исправление ситуации? Какой известный тренер сможет спасти менхенгладбахский клуб от угрозы вылета? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим горячим аналитическим материалом из Бундеслиги со всеми любителями футбола и друзьями!

Боруссия МенхенгладбахОйген ПольскиФрайбургБундеслига 2026/27
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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