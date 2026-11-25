Лига чемпионов: Интер — Штутгарт. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Интер»: 1. Мартинес Х., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н. (капитан), 95. Бастони А., 31. Биссек Я., 30. Карлос Аугусто, 94. Эспозито Ф., 22. Мхитарян Г., 99. Спенс Д., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.

Запасные «Интер»: 44. Бово Л., 12. Ди Дженнаро Р., 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 21. Джонс К., 53. Лавелли М., 11. Луис Энрике, 10. Мартинес Л., 28. Павар Б., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 6. Стоунз Дж.

Главный тренер «Интер»: Киву К.

Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э. (капитан), 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 7. Миттельштедт М., 28. Нартей Н., 47. Шпальт Я., 4. Вагноман Ж.

Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 14. Жакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 17. Пейчинович Д., 21. Премель Г., 44. Зауэр Л., 6. Штиллер А., 8. Томас Т., 26. Ундав Д.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.