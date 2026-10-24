Охота грандов на Хусанова: «Барселона» готовится сделать официальное предложение по Абдукодиру

·101·Спорт
Охота грандов на Хусанова: «Барселона» готовится сделать официальное предложение по Абдукодиру

В карьере защитника национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова может произойти крутой поворот. 22-летний центральный защитник, выступающий в составе «горожан», уже привлек внимание ведущих гранд-клубов Европы.

Этому также способствуют возможные штрафные санкции в отношении чемпиона Англии за финансовые нарушения и неопределенность в будущем клуба. Гранды, желающие извлечь выгоду из сложившейся ситуации, строят планы по подписанию ведущих игроков манкунианцев.

Зимняя стратегия «Барселоны»: требование Ханси Флика

Как сообщает специализированный на трансферных новостях источник ФуллТиме Репорт, каталонский клуб уже сформировал четкую стратегию действий по трансферу Абдукодира Хусанова:

  • Официальное зимнее предложение: «Барселона» намерена направить прямое официальное предложение «Манчестер Сити» по 22-летнему защитнику в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2027 года;

  • Выбор тренера: Главный тренер Ханс-Дитер Флик выбрал именно Хусанова в качестве молодого талантливого футболиста — физически сильного, быстрого и надежно действующего с мячом, — для укрепления стабильности в линии центральной обороны.

Клубы АПЛ и фактор Алонсо: конкуренция растет

Интерес к Хусанову не ограничивается только испанским грандом:

  • «Челси» и Хаби Алонсо: Источники сообщили о желании привлечь узбекистанского защитника в команду с целью устранения пробелов в обороне;

  • Другие претенденты из Премьер-лиги: Также клубы АПЛ «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут» внимательно следят за ситуацией игрока.

Когда решится будущее?

Дальнейшая судьба звезд «Манчестер Сити», в том числе Абдукодира Хусанова, во многом зависит от окончательного решения и штрафных санкций, которые будут применены к клубу со стороны Английской Премьер-лиги и международных футбольных инстанций.

Если каталонцам удастся осуществить эту сделку зимой, Хусанов может стать первым узбекистанским футболистом в истории «Барселоны».

Абдукодир ХусановМанчестер СитиБарселонаТрансфер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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