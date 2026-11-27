На фоне серьезного интереса со стороны испанской «Барселоны» к Абдукодиру Хусанову, эксперты английского футбола начали глубокий анализ значимости 22-летнего узбекского защитника в составе «Манчестер Сити». По мнению специалистов, способность эффективно действовать на любой позиции в линии обороны сделала Хусанова неотъемлемой и важной частью «горожан».

Дебют, начавшийся с ошибки, и рост в эпоху Гвардиолы

Карьера Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» началась с серьезной ошибки в матче против «Челси» в январе 2025 года. Выйдя на поле всего через несколько дней после завершения трансфера, узбекский футболист, несмотря на трудности в той встрече (которую команда все же выиграла), быстро восстановил свою спортивную форму.

В дальнейшем он провел пять матчей подряд в основном составе АПЛ, но к концу сезона оказался в запасе и не был включен в заявку на последние четыре тура чемпионата. Сообщалось, что причиной стал пункт в контракте с его бывшим клубом «Ланс» — условие о выплате дополнительного бонуса, если футболист проведет 10 матчей в дебютном сезоне. В итоге Абдукодир завершил свой первый сезон ровно с 9 матчами.

Во втором сезоне ситуация кардинально изменилась:

Травмы и доверие: После травм основных защитников Рубена Диаша и Йошко Гвардиола Хосеп Гвардиола предоставил Хусанову больше возможностей. Зимой защитник, вернувшийся с фланга в центр, сохранил свое место в основном составе до конца сезона.

Рост качества и статистики: За два сезона в физически самой требовательной лиге мира Хусанов увеличил процент побед в единоборствах, улучшил показатели по отборам и блокировкам ударов, а также стал активнее действовать в атаке.

Универсальность под руководством Энцо Марески

Поскольку тактика Хосепа Гвардиолы требовала от фланговых защитников полноценного участия в созидании атак в качестве полузащитников, специалист не часто пробовал Хусанова на флангах. Однако новый главный тренер Энцо Мареска гораздо шире использует универсальные возможности узбекского футболиста.

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В частности, на фоне спада в игре Марка Гехи, Абдукодир стал еще более важной фигурой для команды. В текущем сезоне он демонстрирует высокий уровень игры, выступая не только в центре обороны (5 матчей) и на правом фланге (5 матчей), но и на левом фланге защиты.

Трансферная стоимость и твердая позиция «Манчестер Сити»

Английские эксперты отмечают, что для «Барселоны» или любого другого гранда заполучить Хусанова будет крайне сложно:

Показатели Официальные данные Срок действующего контракта До середины 2031 года (продлен прошлым летом) Сумма покупки 40 миллионов евро (из «Ланса») Текущая рыночная стоимость (Трансфермаркт) 50 миллионов евро Позиция клуба Только чрезвычайная ситуация или очень крупное предложение могут изменить мнение «горожан»

Как вы считаете, лучше ли Абдукодиру Хусанову остаться в «Манчестер Сити» и стать одним из главных лидеров команды, или ему стоит рассмотреть предложение «Барселоны»?

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