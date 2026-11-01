В карьере 22-летнего центрального защитника сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова могут произойти большие перемены. Гранды мирового футбола, пользуясь неопределенностью вокруг «горожан» из-за дела о финансовых нарушениях и ожидаемых неизбежных санкций, начали попытки переманить лидеров манчестерского клуба в свои ряды.

Согласно информации, распространенной специализированным футбольным изданием ФуллТиме Репорт и рядом европейских инсайдеров, ожидается, что узбекский талант станет одним из главных героев зимнего трансферного окна.

Спецплан Флика: «Барселона» готовит официальное предложение

Каталонская «Барселона» с целью обеспечения стабильности в линии обороны определила Хусанова как одну из главных целей и разработала четкую стратегию:

Официальное предложение в январе 2027 года: «Сине-гранатовые» намерены уже в зимнее трансферное окно выйти с прямым предложением к «Манчестер Сити» по 22-летнему футболисту;

Требование Ханси Флика: Наставник каталонцев видит именно Абдукодира как современного исполнителя, который быстр в центре защиты, физически силен в единоборствах и хладнокровно работает с мячом.

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Борьба за Хусанова не ограничивается только «Барселоной». На трансферном рынке есть и другие претенденты, желающие заполучить его:

Вариант с «Челси»: По сообщениям, рассматривается вариант приглашения узбекского футболиста в команду для решения проблем лондонцев в обороне;

Другие представители Премьер-лиги: Серьезный интерес к услугам защитника также проявили такие клубы, как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут».

Ситуация в «Манчестер Сити» и фактор решения

На данном этапе все изменения тесно связаны с масштабом окончательных санкций, которые будут применены к «Манчестер Сити» со стороны Английской Премьер-лиги. Если в отношении клуба будут объявлены суровые меры наказания, ожидается, что трансфер лидеров команды, включая Хусанова, в другие топ-клубы Европы ускорится.