Охота грандов на Хусанова: «Барселона» и «Челси» нацелились на 22-летнего узбекского защитника

·94·Спорт
Охота грандов на Хусанова: «Барселона» и «Челси» нацелились на 22-летнего узбекского защитника

В карьере 22-летнего центрального защитника сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова могут произойти большие перемены. Гранды мирового футбола, пользуясь неопределенностью вокруг «горожан» из-за дела о финансовых нарушениях и ожидаемых неизбежных санкций, начали попытки переманить лидеров манчестерского клуба в свои ряды.

Согласно информации, распространенной специализированным футбольным изданием ФуллТиме Репорт и рядом европейских инсайдеров, ожидается, что узбекский талант станет одним из главных героев зимнего трансферного окна.

Спецплан Флика: «Барселона» готовит официальное предложение

Каталонская «Барселона» с целью обеспечения стабильности в линии обороны определила Хусанова как одну из главных целей и разработала четкую стратегию:

  • Официальное предложение в январе 2027 года: «Сине-гранатовые» намерены уже в зимнее трансферное окно выйти с прямым предложением к «Манчестер Сити» по 22-летнему футболисту;

  • Требование Ханси Флика: Наставник каталонцев видит именно Абдукодира как современного исполнителя, который быстр в центре защиты, физически силен в единоборствах и хладнокровно работает с мячом.

Хаби Алонсо и конкуренция клубов АПЛ

Борьба за Хусанова не ограничивается только «Барселоной». На трансферном рынке есть и другие претенденты, желающие заполучить его:

  • Вариант с «Челси»: По сообщениям, рассматривается вариант приглашения узбекского футболиста в команду для решения проблем лондонцев в обороне;

  • Другие представители Премьер-лиги: Серьезный интерес к услугам защитника также проявили такие клубы, как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут».

Ситуация в «Манчестер Сити» и фактор решения

На данном этапе все изменения тесно связаны с масштабом окончательных санкций, которые будут применены к «Манчестер Сити» со стороны Английской Премьер-лиги. Если в отношении клуба будут объявлены суровые меры наказания, ожидается, что трансфер лидеров команды, включая Хусанова, в другие топ-клубы Европы ускорится.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиБарселонаТрансфер
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Охота грандов на Хусанова: «Барселона» готовится сделать официальное предложение по АбдукодируОхота грандов на Хусанова: «Барселона» готовится сделать официальное предложение по Абдукодиру24 октября 07:29Громкий трансферный план: «Барселона» готовится отправить официальное предложение по ХусановуГромкий трансферный план: «Барселона» готовится отправить официальное предложение по Хусанову23 октября 20:34Абдукодир Хусанов впечатлил болельщиков «Этихада» в матче против «Брайтона» (видео)Абдукодир Хусанов впечатлил болельщиков «Этихада» в матче против «Брайтона» (видео)Сегодня 18:06Как английские СМИ оценили Абдукодира Хусанова и звезд «Сити»? (видео)Как английские СМИ оценили Абдукодира Хусанова и звезд «Сити»? (видео)Вчера 23:00Неожиданная сенсация на «Этихаде»: «Брайтон» победил «Манчестер Сити»Неожиданная сенсация на «Этихаде»: «Брайтон» победил «Манчестер Сити»Вчера 22:09Абдукадыр Хусанов в основном составе: «Манчестер Сити» готовится к матчу против «Брайтона»Абдукадыр Хусанов в основном составе: «Манчестер Сити» готовится к матчу против «Брайтона»Вчера 19:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»