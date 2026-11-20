«Барселона» намерена заполучить хорватского защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола в предстоящее летнее трансферное окно. Для каталонского клуба этот переход может потребовать серьезных финансовых затрат, однако интерес к футболисту продолжает расти.

Чтобы усилить линию обороны, «Барселона» обратила внимание на одного из самых дорогих игроков Премьер-лиги. Как сообщает издание Эл Накионал, каталонцы изучают возможности трансфера Йошко Гвардиола, выступающего за «Манчестер Сити».

Игрок сборной Хорватии считается одним из самых универсальных защитников в современном футболе. Он способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Именно эти качества делают Гвардиола привлекательным кандидатом для топ-клубов.

Трансфер Гвардиола может состояться следующим летом

По данным Эл Накионал, «Барселона» проявляет серьезный интерес к Йошко Гвардиолу. Однако вероятность того, что каталонцы подпишут футболиста уже в текущем сезоне, невелика. Вопрос о трансфере может быть рассмотрен в предстоящее летнее окно.

Осуществить эту сделку будет непросто. Контракт Гвардиола с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2031 года. По этой причине, даже если английский клуб согласится на продажу, трансферная стоимость, скорее всего, будет высокой.

Портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость хорватского защитника примерно в 75 миллионов евро. Эта сумма может усложнить трансфер с точки зрения финансовых возможностей «Барселоны».

Повлияет ли возможное наказание «Манчестер Сити» на трансфер?

Новости о будущем Гвардиола также привлекают внимание на фоне споров вокруг финансовых правил, связанных с «Манчестер Сити».

Ранее клуб оказался в центре обвинений, связанных с нарушением финансовых правил Английской Премьер-лиги. В СМИ обсуждались возможные санкции в отношении «Сити», включая такие суровые меры, как исключение из чемпионата.

Однако подобные сценарии относительно будущего клуба пока остаются в рамках вероятных мер и обсуждений. Официальной информации о том, что трансфер Гвардиола может состояться или ускориться именно по этим причинам, на данный момент нет.

Интерес «Барселоны» к хорватскому футболисту рассматривается как одна из следующих громких вероятностей на трансферном рынке. Если каталонцы намерены достичь этой цели, им придется не только вести переговоры с «Манчестер Сити», но и решать финансовые вопросы, связанные с высокой трансферной стоимостью игрока.