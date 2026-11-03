Сильнее Кунде и Гарсии: проанализированы шансы Хусанова на переход в «Барселону»
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- Испанский клуб «Барселона» проявляет серьезный интерес к переходу 22-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова.
- Согласно анализу Sofascore, узбекский футболист превосходит каталонских защитников Жюля Кунде и Эрика Гарсию по показателям физической силы, единоборств и отбора мяча.
На фоне финансовых и организационных неопределенностей вокруг английского клуба «Манчестер Сити» активно обсуждается вероятность перехода лидеров команды в другие гранды. В частности, к 22-летнему центральному защитнику Абдукодиру Хусанову, который ранее привлекал внимание таких английских клубов, как «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут», теперь серьезный интерес начал проявлять чемпион Испании — «Барселона».
Аналитики мирового футбола всесторонне изучили этот потенциальный трансфер и, опираясь на статистику авторитетного портала Софаскоре, сообщили, что узбекский футболист превосходит действующих защитников каталонского клуба по ряду важных показателей.
Анализ Софаскоре: почему Хусанов сильнее Кунде и Гарсии?
Специалисты отмечают, что «Барселоне», укрепившей опорную зону трансфером Родри летом, не хватает физического баланса и стабильности в обороне. Несмотря на то, что место Пау Кубарси в основном составе незыблемо, Абдукодир опережает других центральных защитников — Жюля Кунде, Эрика Гарсию и Херарда Мартина — по ряду параметров:
Возраст и физическая мощь: Хусанов не только моложе своих конкурентов, но и превосходит их по росту, атлетизму и устойчивости в единоборствах;
Отбор мяча и блокировки: Согласно данным Софаскоре, он значительно опережает своих каталонских визави по количеству точных длинных передач за игру, действиям по отбору мяча и блокировке ударов соперника;
Король единоборств: Хусанов имеет гораздо более высокие оценки по количеству выигранных дуэлей как на земле, так и в воздухе, а также по общему проценту эффективности.
Аналитики сравнивают его жесткий контроль на поле с действиями Марка Кукурельи, эффективно нейтрализовавшего Ламина Ямаля в «Эль-Класико» — Хусанов не оставляет свободного пространства нападающим соперника.
Основные препятствия на пути трансфера
Как бы выгодно ни выглядел переход талантливого защитника в Каталонию, сделка может оказаться непростой:
Соглашение с «Манчестер Сити»: Главное беспокойство по поводу трансфера заключается в том, сможет ли руководство каталонского гранда прийти к компромиссу с английским суперклубом;
Судебные процессы и финансовые санкции: Издание ФуллТиме Репорт отмечает, что дело о финансовых нарушениях, открытое против «Манчестер Сити», и ожидаемые потенциальные наказания могут стать причиной ухода звезд из клуба, однако до завершения судебного процесса ситуация остается туманной;
Давление переговоров: Пока неизвестно, сможет ли руководство «Барселоны», обладающее ограниченными финансовыми возможностями, удовлетворить сумму отступных, которую потребует английский клуб.
Переход Хусанова в «Барселону» может стать одним из событий года для узбекского и мирового футбола, однако этот трансфер требует сложных дипломатических и финансовых договоренностей.
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