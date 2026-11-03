На фоне финансовых и организационных неопределенностей вокруг английского клуба «Манчестер Сити» активно обсуждается вероятность перехода лидеров команды в другие гранды. В частности, к 22-летнему центральному защитнику Абдукодиру Хусанову, который ранее привлекал внимание таких английских клубов, как «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут», теперь серьезный интерес начал проявлять чемпион Испании — «Барселона».

Аналитики мирового футбола всесторонне изучили этот потенциальный трансфер и, опираясь на статистику авторитетного портала Софаскоре, сообщили, что узбекский футболист превосходит действующих защитников каталонского клуба по ряду важных показателей.

Анализ Софаскоре: почему Хусанов сильнее Кунде и Гарсии?

Специалисты отмечают, что «Барселоне», укрепившей опорную зону трансфером Родри летом, не хватает физического баланса и стабильности в обороне. Несмотря на то, что место Пау Кубарси в основном составе незыблемо, Абдукодир опережает других центральных защитников — Жюля Кунде, Эрика Гарсию и Херарда Мартина — по ряду параметров:

Возраст и физическая мощь: Хусанов не только моложе своих конкурентов, но и превосходит их по росту, атлетизму и устойчивости в единоборствах;

Отбор мяча и блокировки: Согласно данным Софаскоре, он значительно опережает своих каталонских визави по количеству точных длинных передач за игру, действиям по отбору мяча и блокировке ударов соперника;

Король единоборств: Хусанов имеет гораздо более высокие оценки по количеству выигранных дуэлей как на земле, так и в воздухе, а также по общему проценту эффективности.

Аналитики сравнивают его жесткий контроль на поле с действиями Марка Кукурельи, эффективно нейтрализовавшего Ламина Ямаля в «Эль-Класико» — Хусанов не оставляет свободного пространства нападающим соперника.

Основные препятствия на пути трансфера

Как бы выгодно ни выглядел переход талантливого защитника в Каталонию, сделка может оказаться непростой:

Соглашение с «Манчестер Сити»: Главное беспокойство по поводу трансфера заключается в том, сможет ли руководство каталонского гранда прийти к компромиссу с английским суперклубом;

Судебные процессы и финансовые санкции: Издание ФуллТиме Репорт отмечает, что дело о финансовых нарушениях, открытое против «Манчестер Сити», и ожидаемые потенциальные наказания могут стать причиной ухода звезд из клуба, однако до завершения судебного процесса ситуация остается туманной;

Давление переговоров: Пока неизвестно, сможет ли руководство «Барселоны», обладающее ограниченными финансовыми возможностями, удовлетворить сумму отступных, которую потребует английский клуб.

Переход Хусанова в «Барселону» может стать одним из событий года для узбекского и мирового футбола, однако этот трансфер требует сложных дипломатических и финансовых договоренностей.