Громкий трансферный план: «Барселона» готовится отправить официальное предложение по Хусанову
Ожидается, что между двумя гигантами европейского футбола развернется масштабная трансферная борьба за талантливого узбекистанского футболиста. Испанская «Барселона» планирует в зимнее трансферное окно заполучить центрального защитника английского «Манчестер Сити», 22-летнего соотечественника Абдукодира Хусанова.
Эту неожиданную и громкую новость со ссылкой на свои источники опубликовало авторитетное издание ФуллТиме Репорт.
Официальное предложение в январе: каталонцы настроены серьезно
По информации источника, каталонцы уже разработали четкий план действий по трансферу Хусанова:
Зимний шаг: «Барселона» намерена направить «горожанам» прямое официальное предложение по узбекистанскому защитнику во время зимнего трансферного окна в январе 2027 года;
Требование Флика: Главный тренер команды Ханси Флик хочет видеть в своем составе молодого таланта — физически мощного, быстрого и надежно действующего с мячом игрока — для укрепления стабильности в линии центральной обороны.
Проблемы «Барсы» в защите и финансовые ограничения в «Сити»
Существует несколько важных факторов, повышающих вероятность осуществления этого трансфера:
Неудачные попытки летом: Укрепление центра обороны было главной целью «Барселоны» еще в минувший летний трансферный сезон, однако переговоры не были завершены, и договориться ни с одним защитником не удалось;
Финансовое давление на «Сити»: Действующий чемпион Англии из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей, и необходимости восстановления баланса может быть вынужден продать или отпустить некоторых футболистов;
Выгода для обеих сторон: В таких условиях предложение каталонского клуба вполне может стать финансово приемлемым решением и для английского клуба.
Текущие показатели Хусанова в «Сити» в нынешнем сезоне
Узбекистанский 22-летний защитник в текущем сезоне под руководством Пепа Гвардиолы записал на свой счет следующие результаты:
Матчи на поле: Принял участие в общей сложности в 8 встречах в рамках всех турниров;
Игровое время: Провел на зеленом поле в общей сложности 596 минут, своей надежной игрой в обороне привлекая внимание скаутов авторитетных клубов.
Если стороны достигнут соглашения зимой, Абдукодир Хусанов может стать первым узбекистанским футболистом, надевшим футболку такого исторического и великого клуба, как «Барселона».
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