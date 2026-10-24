Астон Вилла — Манчестер Сити: составы и текстовая трансляция

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66 Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) гол уриш имкониятини бой берди! У жарима майдони ичидан дарвоза томон ажойиб бош билан зарба йўллади, аммо аниқлик етишмади ва тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.

65 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) бурчак зарбасини амалга оширади.

60 Гол! Ажойиб узатмани қабул қилиб олган Николас Жексон (Астон Вилла) тўпни дарвозанинг қуйи ўнг бурчагига аниқ йўллади. Жамоавий ҳаракат аъло даражада!

59 Время замен. Ибрагим Мбайе («Астон Вилла») выходит на поле вместо Алиссона.

59 Жереми Доку (Манчестер Сити) жарима майдончаси ташқарисидан ажойиб зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан салгина ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Астон Вилла дарвозабони тўпни ўйинга киритади.

58 Умумий зарбалар – 7:8.

57 Предупреждение. Мэтти Кэш (Астон Вилла) получает желтую карточку от арбитра.

57 Йохан Манзамби (Астон Вилла) получает желтую карточку.

56 Манчестер Сити бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.

55 Мэтти Кэш (Астон Вилла) рақибига нисбатан қоидани бузди ва ҳакамдан сариқ карточка олди, аммо у бу қарордан очиқчасига норози.

54 По лицу судьи Питера Бэнкса все понятно. Такое поведение недопустимо. Йохан Манзамби («Астон Вилла») получает желтую карточку.

52 Гол! Илиман Ндиайе выполнил отличную передачу в штрафную на Эрлинга Холанда (Манчестер Сити), который в воздухе переиграл защитника и с близкого расстояния головой отправил мяч в левый нижний угол ворот. 1:1.

48 Игроки Манчестер Сити перепасовываются короткими передачами.

47 Теперь «Астон Вилла» исполнит угловой.

46 Для Раяна Шерки (Манчестер Сити) игра окончена. Фил Фоден выходит на поле во втором тайме.

46 В перерыве произойдет замена. Энцо Мареска, судя по всему, недоволен игрой Марка Гехи (Манчестер Сити). Вместо него на поле выходит Рико Льюис.

46 Прозвучал свисток арбитра, и Питер Бэнкс дал старт второму тайму.

45+2 Судья дает свисток, завершая первый тайм, и первые 45 минут игры подходят к концу.

45 Комиссар добавил 1 минуту к основному времени.

45 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) выполнил опасный прострел в штрафную, но Зион Сузуки забрал мяч.

44 Бубакар Камара (Астон Вилла) отобрал мяч у соперника, но судья зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!

42 Игроки «Астон Виллы» контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут, пока в обороне соперника появятся свободные зоны.

38 Фол со стороны Райана Шерки (Манчестер Сити) тянет на карточку, и Питер Бэнкс справедливо показывает жёлтую.

37 3:5 – статистика угловых ударов.

36 Манчестер Сити хорошо разыграл мяч и заработал угловой.

36 Раян Шерки (Манчестер Сити) попытался обыграть соперников, но один из защитников сумел отобрать мяч.

34 Жоан Манзамби (Астон Вилла) успел к мячу после штрафного удара недалеко от линии штрафной площади, но его удар пришелся выше перекладины. Мяч покинул пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Манчестер Сити.

32 Питер Бэнкес показал жёлтую карточку Марку Гехи (Манчестер Сити) за грубую игру.

30 В штрафной площади возникла суматоха, но судья проигнорировал требования игроков «Астон Виллы» назначить пенальти. Игра продолжается.

30 Великолепная командная игра от «Астон Виллы», они контролируют мяч за счет множества коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.

28 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в левую штангу! Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Астон Виллы введет его в игру.

27 Арбитр остановил игру, так как боковой судья зафиксировал офсайд у Николаса Джексона (Астон Вилла).

26 Джон Макгинн («Астон Вилла») подал угловой в штрафную, но Джанлуиджи Доннарумма занял отличную позицию и кулаками вынес мяч.

25 Грубая игра! Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») наказан за фол на сопернике, и Питер Бэнкс дает свисток.

24 Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») упустил отличный шанс изменить счет. Он прорвался к воротaм и пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол, но вратарь был начеку и совершил потрясающий сейв.

23 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) выполнил отличную передачу, но Зион Сузуки кулаками отбил мяч.

23 Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) и Жереми Доку с самого начала матча стараются находить друг друга точными пасами. Эти два футболиста взаимодействуют на поле чаще других и считаются самыми креативными игроками команды.

21 Раян Шерки (Манчестер Сити) получил точный пас в штрафной, обработал мяч и пробил по центру ворот, но Зион Сузуки легко справился с ударом.

21 Манчестер Сити в данный момент контролирует игру, владея мячом. Они выполняют точные передачи от игрока к игроку, что затрудняет сопернику отбор мяча.

19 Николас Джексон (Астон Вилла) совершил отличный проход с мячом, но его удар из-за пределов штрафной прошел рядом с левой штангой. Тем не менее, великолепно

19 Манчестер Сити контролирует мяч, они перепасовываются в ожидании удобного моментов для удара.

18 Алиссон (Астон Вилла) ворвался в штрафную и принял точную длинную передачу, но один из защитников вмешался и вынес мяч в безопасную зону.

17 Игроки Астон Виллы перепасовываются короткими передачами, пытаясь взломать оборону соперника и провести быструю контратаку.

15 Игроки Манчестер Сити демонстрируют красивые комбинации в короткий пас, пытаясь организовать новую атаку.

13 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) упустил отличный момент. У него было достаточно пространства, и он пробил из-за пределов штрафной в левый угол ворот, но вратарь совершил великолепный сейв и отразил мяч!

13 Подача Энцо Фернандеса (Манчестер Сити) с углового, и Зион Сузуки забирает мяч в руки.

12 Раян Шерки (Манчестер Сити) готовится ввести мяч в игру.

12 Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») сделал прострел в штрафную, но защитники заблокировали мяч. Главный судья и его помощник указали на угловой в пользу «Манчестер Сити».

11 Джон Макгинн («Астон Вилла») выполнил длинную передачу со штрафного, но Джанлуиджи Доннарумма забрал мяч.

10 Николас Джексон (Астон Вилла) отдал точнейший пас сквозь защиту соперника, пытаясь создать свободную зону для Алиссона, который находился у линии офсайда.

10 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) быстро разыграл угловой коротким пасом.

9 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитник выбил мяч. Боковой судья показывает на угловой, Манчестер Сити выполнит стандарт.

9 Манчестер Сити контролирует игру в центре поля за счет великолепного контроля мяча и точных передач.

7 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) рвется к воротам, но защитник вовремя успевает вернуться и отбирает мяч.

6 Мяч в сетке! Джон Макгинн отдал пас Николасу Джексону (Астон Вилла), который ворвался в штрафную и нанес великолепный удар в левую девятку. Он открывает счет — 1:0.

5 Мэтти Кэш (Астон Вилла) вместо подачи с углового разыграл мяч коротким пасом с партнером.

4 Иан Матсен («Астон Вилла») получил мяч в штрафной площади и сразу же пробил в касание, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Мяч покинул пределы поля, и от ворот «Манчестер Сити» назначен удар.

4 Джон Макгинн («Астон Вилла») подошел к угловому флажку, ожидается подача в штрафную.

4 Астон Вилла в данный момент усиливает давление, но один из защитников вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Астон Виллы будет возможность забить после углового.

3 Астон Вилла, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых атакующих возможностей.

2 Джон Макгинн («Астон Вилла») не смог полностью контролировать точную передачу, разрезавшую линию обороны, и один из защитников сыграл на опережение, выбив у него мяч.

1 Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) нарушил правила, и судья зафиксировал фол, дав свисток.

1 Астон Вилла катает мяч по поле и контролирует игру. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.

1 Поехали, сегодняшний матч только что начался.

16:32 Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. «Астон Вилла» разводит с центра.

16:30 Сегодняшний матч обслуживает Питер Бэнкс.

16:30 В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.