Эра Роналду завершена: официально объявлен новый капитан сборной Португалии
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- После завершения Криштиану Роналду карьеры в национальной сборной, новым капитаном сборной Португалии был назначен 32-летний полузащиник Бернарду Силва.
- Тренерский штаб сформировал иерархию новых капитанов на основе опыта и количества проведенных матчей.
- Согласно ей, Бруну Фернандеш стал вторым капитаном, Рубен Диаш — третьим, а Жоау Канселу — четвертым.
В португальском футболе происходит смена целой исторической эпохи. После того как Криштиану Роналду официально завершил свою легендарную карьеру в национальной сборной, стало известно имя нового основного капитана команды.
Как сообщает издание Нотикиас ао Минуто, капитанская повязка теперь передана 32-летнему опытному полузащитнику Бернарду Силве.
Иерархия новых капитанов: Силва, Фернандеш и Диаш
Тренерский штаб и руководство национальной команды сформировали новую последовательность капитанов, основываясь на опыте и количестве проведенных за сборную матчей:
Основной капитан — Бернарду Силва: звезда «Манчестер Сити» провел в футболке сборной Португалии в общей сложности 115 матчей и получил статус главного лидера команды;
Второй капитан — Бруну Фернандеш: на счету капитана «Манчестер Юнайтед» 97 матчей в составе национальной сборной;
Третий капитан — Рубен Диаш: опытный центральный защитник занял третью строчку с 84 играми;
Четвертый капитан — Жоау Канселу: четвертым вице-капитаном в списке утвержден фланговый защитник, вышедший на поле в составе сборной в 77 матчах.
Неповторимое наследие Роналду
Ответственность, возложенная на новых капитанов, огромна, поскольку их предшественник установил величайшие показатели в истории мирового футбола:
234 матча и 146 голов: Криштиану Роналду вошел в историю как абсолютный мировой рекордсмен по количеству матчей и забитых голов за национальные сборные;
От величия к новой эре: после 41-летней легенды, носивший капитанскую повязку с 2008 года, сборная Португалии под руководством Бернарду Силвы берет курс на новые победы.
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