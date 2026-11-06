Эра Роналду завершена: официально объявлен новый капитан сборной Португалии

В португальском футболе происходит смена целой исторической эпохи. После того как Криштиану Роналду официально завершил свою легендарную карьеру в национальной сборной, стало известно имя нового основного капитана команды.

Как сообщает издание Нотикиас ао Минуто, капитанская повязка теперь передана 32-летнему опытному полузащитнику Бернарду Силве.

Иерархия новых капитанов: Силва, Фернандеш и Диаш

Тренерский штаб и руководство национальной команды сформировали новую последовательность капитанов, основываясь на опыте и количестве проведенных за сборную матчей:

Основной капитан — Бернарду Силва: звезда «Манчестер Сити» провел в футболке сборной Португалии в общей сложности 115 матчей и получил статус главного лидера команды;

Второй капитан — Бруну Фернандеш: на счету капитана «Манчестер Юнайтед» 97 матчей в составе национальной сборной;

Третий капитан — Рубен Диаш: опытный центральный защитник занял третью строчку с 84 играми ;

Четвертый капитан — Жоау Канселу: четвертым вице-капитаном в списке утвержден фланговый защитник, вышедший на поле в составе сборной в 77 матчах.

Неповторимое наследие Роналду

Ответственность, возложенная на новых капитанов, огромна, поскольку их предшественник установил величайшие показатели в истории мирового футбола: