Эра Роналду завершена: официально объявлен новый капитан сборной Португалии

·73·Спорт
Эра Роналду завершена: официально объявлен новый капитан сборной Португалии
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  • После завершения Криштиану Роналду карьеры в национальной сборной, новым капитаном сборной Португалии был назначен 32-летний полузащиник Бернарду Силва.
  • Тренерский штаб сформировал иерархию новых капитанов на основе опыта и количества проведенных матчей.
  • Согласно ей, Бруну Фернандеш стал вторым капитаном, Рубен Диаш — третьим, а Жоау Канселу — четвертым.

В португальском футболе происходит смена целой исторической эпохи. После того как Криштиану Роналду официально завершил свою легендарную карьеру в национальной сборной, стало известно имя нового основного капитана команды.

Как сообщает издание Нотикиас ао Минуто, капитанская повязка теперь передана 32-летнему опытному полузащитнику Бернарду Силве.

Иерархия новых капитанов: Силва, Фернандеш и Диаш

Тренерский штаб и руководство национальной команды сформировали новую последовательность капитанов, основываясь на опыте и количестве проведенных за сборную матчей:

  • Основной капитан — Бернарду Силва: звезда «Манчестер Сити» провел в футболке сборной Португалии в общей сложности 115 матчей и получил статус главного лидера команды;

  • Второй капитан — Бруну Фернандеш: на счету капитана «Манчестер Юнайтед» 97 матчей в составе национальной сборной;

  • Третий капитан — Рубен Диаш: опытный центральный защитник занял третью строчку с 84 играми;

  • Четвертый капитан — Жоау Канселу: четвертым вице-капитаном в списке утвержден фланговый защитник, вышедший на поле в составе сборной в 77 матчах.

Неповторимое наследие Роналду

Ответственность, возложенная на новых капитанов, огромна, поскольку их предшественник установил величайшие показатели в истории мирового футбола:

  • 234 матча и 146 голов: Криштиану Роналду вошел в историю как абсолютный мировой рекордсмен по количеству матчей и забитых голов за национальные сборные;

  • От величия к новой эре: после 41-летней легенды, носивший капитанскую повязку с 2008 года, сборная Португалии под руководством Бернарду Силвы берет курс на новые победы.

Криштиану РоналдуБернарду Силвасборная Португалии по футболу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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