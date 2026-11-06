Неожиданное заявление в Ташкенте: Ислам Махачев прощается с ММА?

·3·Спорт
Неожиданное заявление в Ташкенте: Ислам Махачев прощается с ММА?

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из сильнейших бойцов мирового ММА Ислам Махачев объявил, что в скором времени завершит свою карьеру в смешанных единоборствах.

35-летний российский спортсмен, прибывший в столицу Узбекистана для участия в мероприятиях Чемпионата мира по самбо среди взрослых, стартующего в Ташкенте, в эксклюзивном интервью изданию Оламспорт.ком раскрыл причины этого неожиданного решения.

«Я слушаю свою маму»: причина ухода из спорта

По словам Махачева, главным фактором его ухода из октагона является семья, в частности, желание его матери:

  • Отношение матери: «Моя мама всегда была против того, чтобы я дрался, и не одобряла этот вид спорта»;

  • Итоговый вывод: «Я всю жизнь всегда слушался её, значит, скоро я снова прислушаюсь к её словам», — намекнул обладатель пояса UFC на то, что финальный этап его карьеры близок.

Чемпионат мира в Ташкенте и статус гостя

Ислам Махачев в данный момент находится в столице Узбекистана:

  • Мундиаль по самбо: Знаменитый спортсмен принимает участие в официальных мероприятиях Чемпионата мира по самбо среди взрослых в качестве почетного гостя;

  • В центре внимания ташкентских фанатов: Визит дагестанского бойца в нашу столицу и его заявление о завершении карьеры, сделанное именно здесь, вызвали широкие обсуждения среди мировой спортивной общественности и поклонников боевых искусств.

Ислам МахачевUFCЧемпионат мира по самбоТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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