Неожиданное заявление в Ташкенте: Ислам Махачев прощается с ММА?
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из сильнейших бойцов мирового ММА Ислам Махачев объявил, что в скором времени завершит свою карьеру в смешанных единоборствах.
35-летний российский спортсмен, прибывший в столицу Узбекистана для участия в мероприятиях Чемпионата мира по самбо среди взрослых, стартующего в Ташкенте, в эксклюзивном интервью изданию Оламспорт.ком раскрыл причины этого неожиданного решения.
«Я слушаю свою маму»: причина ухода из спорта
По словам Махачева, главным фактором его ухода из октагона является семья, в частности, желание его матери:
Отношение матери: «Моя мама всегда была против того, чтобы я дрался, и не одобряла этот вид спорта»;
Итоговый вывод: «Я всю жизнь всегда слушался её, значит, скоро я снова прислушаюсь к её словам», — намекнул обладатель пояса UFC на то, что финальный этап его карьеры близок.
Чемпионат мира в Ташкенте и статус гостя
Ислам Махачев в данный момент находится в столице Узбекистана:
Мундиаль по самбо: Знаменитый спортсмен принимает участие в официальных мероприятиях Чемпионата мира по самбо среди взрослых в качестве почетного гостя;
В центре внимания ташкентских фанатов: Визит дагестанского бойца в нашу столицу и его заявление о завершении карьеры, сделанное именно здесь, вызвали широкие обсуждения среди мировой спортивной общественности и поклонников боевых искусств.
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