Неожиданное заявление в Ташкенте: Ислам Махачев прощается с ММА?

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из сильнейших бойцов мирового ММА Ислам Махачев объявил, что в скором времени завершит свою карьеру в смешанных единоборствах.

35-летний российский спортсмен, прибывший в столицу Узбекистана для участия в мероприятиях Чемпионата мира по самбо среди взрослых, стартующего в Ташкенте, в эксклюзивном интервью изданию Оламспорт.ком раскрыл причины этого неожиданного решения.

«Я слушаю свою маму»: причина ухода из спорта

По словам Махачева, главным фактором его ухода из октагона является семья, в частности, желание его матери:

Отношение матери: «Моя мама всегда была против того, чтобы я дрался, и не одобряла этот вид спорта»;

Итоговый вывод: «Я всю жизнь всегда слушался её, значит, скоро я снова прислушаюсь к её словам», — намекнул обладатель пояса UFC на то, что финальный этап его карьеры близок.

Чемпионат мира в Ташкенте и статус гостя

Ислам Махачев в данный момент находится в столице Узбекистана: