Аугсбург — Унион Берлин: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Аугсбург — Унион Берлин. Начало матча: 24 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Аугсбург»: 1. Дамен Ф., 35. Ба Дж., 16. Беренс Х., 2. Бракельманн К., 11. Грегорич М., 21. Ибрагимович А., 30. Каде А., 4. Массенго Х., 5. Мацима К., 32. Ридер Ф., 27. Вольф М.

Запасные «Аугсбург»: 19. Фелльхауэр Р., 6. Гаувелеу Дж., 14. Кайтель Я., 10. Комур М., 22. Лабрович Н., 39. Огунду У., 9. Рибейру Р., 37. Шнитцер Т., 7. Соль Ён У.

Главный тренер «Аугсбург»: Баум М.

Стартовый состав «Унион Берлин»: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 9. Бурджу Л., 19. Хаберер Я., 11. Чон У Ён, 8. Хедира Р., 15. Роте Т., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 2. Удуохай Ф., 4. Ван ден Бос З.

Запасные «Унион Берлин»: 7. Берк О., 32. Грей М., 6. Кемляйн А., 17. Кон Д., 29. Латте Лат Э., 27. Любичич М., 14. Кверфельд Л., 31. Рааб М., 28. Триммель К.

Главный тренер «Унион Берлин»: Лустринелли М.