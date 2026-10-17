Эльверсберг — Аугсбург: составы и текстовая трансляция
Бундеслига: Эльверсберг — Аугсбург. Начало матча: 17 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Эльверсберг»: 20. Кристоф Н., 10. Дарвич Н., 21. Гюнтер Л., 30. Джамера Дж., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Поремба Л., 31. Рор М.
Запасные «Эльверсберг»: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 17. Шмаль Ф., 24. Шнелльбахер Л., 26. Зирх Л.
Главный тренер «Эльверсберг»: Вагнер В.
Стартовый состав «Аугсбург»: 1. Дамен Ф., 35. Ба Дж., 16. Беренс Х., 2. Бракельманн К., 19. Фелльхауэр Р., 21. Ибрагимович А., 4. Массенго Х., 5. Мацима К., 9. Рибейру Р., 32. Ридер Ф., 27. Вольф М.
Запасные «Аугсбург»: 6. Гаувелеу Дж., 11. Грегорич М., 30. Каде А., 14. Кайтель Я., 10. Комур М., 22. Лабрович Н., 39. Огунду У., 37. Шнитцер Т., 7. Соль Ён У.
Главный тренер «Аугсбург»: Баум М.
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