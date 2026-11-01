Унион Берлин — Кёльн: составы и текстовая трансляция

·28·Спорт
Унион Берлин — Кёльн: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Унион Берлин — Кёльн. Начало матча: 1 ноября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Унион Берлин»: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 9. Бурджу Л., 5. Фридрих М., 19. Хаберер Я., 30. Имери К., 8. Хедира Р., 17. Кон Д., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 4. Ван ден Бос З.

Главный тренер «Унион Берлин»: Лустринелли М.

Стартовый состав «Кёльн»: 1. Швабе М., 30. Бюльтер М., 10. Эль-Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краус Т., 37. Майна Л., 23. Окон-Энгстлер П., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюзи Дж., 3. Соса Б.

Главный тренер «Кёльн»: Вагнер Р.

Прямая трансляция LIVE
2
Мяч ушел за пределы поля, Унион Берлин исполнит угловой.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
19:30
Матч начинает команда Кёльн.
19:30
Ричард Хемпел назначен главным арбитром на этот матч.
19:30
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
19:30
Здравствуйте, добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
Унион БерлинКёльнБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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