Унион Берлин — Кёльн: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Унион Берлин — Кёльн. Начало матча: 1 ноября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Унион Берлин»: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 9. Бурджу Л., 5. Фридрих М., 19. Хаберер Я., 30. Имери К., 8. Хедира Р., 17. Кон Д., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 4. Ван ден Бос З.

Главный тренер «Унион Берлин»: Лустринелли М.

Стартовый состав «Кёльн»: 1. Швабе М., 30. Бюльтер М., 10. Эль-Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краус Т., 37. Майна Л., 23. Окон-Энгстлер П., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюзи Дж., 3. Соса Б.

Главный тренер «Кёльн»: Вагнер Р.