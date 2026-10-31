Аугсбург — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Аугсбург — Фрайбург. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Аугсбург»: 1. Дамен Ф., 16. Беренс Х., 19. Фелльхауэр Р., 6. Гаувелеу Дж., 11. Грегорич М., 21. Ибрагимович А., 30. Каде А., 14. Кайтель Я., 4. Массенго Х., 5. Мацима К., 32. Ридер Ф.

Главный тренер «Аугсбург»: Баум М.

Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 19. Бесте Я., 8. Эггештайн М., 16. Энгельхардт Я., 28. Гинтер М., 9. Хёлер Л., 17. Кюблер Л., 3. Линхарт Ф., 33. Макенго Ж., 7. Шерхант Д., 14. Судзуки Ю.

Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.