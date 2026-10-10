В 5-м туре Бундеслиги зафиксированы неожиданные результаты

·33·Спорт
В 5-м туре Бундеслиги зафиксированы неожиданные результаты

5-й тур немецкой Бундеслиги подарил очередные напряженные и результативные матчи. Идиющий среди лидеров турнира мюнхенская «Бавария» не смогла преодолеть сопротивление «Аугсбурга» на выезде, в то время как один из действующих чемпионов «Байер» одержал трудную победу в настоящем шоу бомбардиров на выезде, где было забито 7 голов.

Кроме того, «Штутгарт» и «Унион Берлин» также записали на свой счет очередные три очка.

«Аугсбург» — «Бавария» 2:2: Мюнхенцы ушли от поражения на 81-й минуте

В одном из центральных матчей тура наблюдался неожиданный сценарий. «Бавария» (11 очков, 2-е место) сыграла вничью на выезде с неуступчивым «Аугсбургом» (8 очков, 5-е место):

  • Холодный душ на 1-й минуте: Хозяева удивили мюнхенцев, открыв счет уже на первых секундах встречи благодаря быстрому голу Фельхауэра;

  • Равновесие и снова отставание: Хотя Исмаил Сайбари (55) сравнял счет во втором тайме, 9 минут спустя Рибейру (64) снова вывел «Аугсбург» вперед;

  • Спасительная замена: Вышедший на замену на 68-й минуте молодой защитник Браун забил гол на 81-й минуте и спас свою команду от неминуемого поражения;

  • Составы:

    • «Аугсбург»: Дамен, Ба, Мацима, Бракельман, Сеул Ён (Каде, 62), Беренс, Массенго, Ридер, Фельхауэр, Ибрагимович, Рибейру (Комур, 75).

    • «Бавария»: Нойер, Станишич (Браун, 68), Упамекано, Та, Дэвис, Киммих, Павлович, Сайбари (Гнабри, 68), Олисе, Диас, Кейн.

«Майнц» — «Байер» 3:4: Драматичные 7 голов и воля леверкузенцев

«Байер» (10 очков, 4-е место) провел зрелищное и нервное противостояние на поле «Майнца» (7 очков, 7-е место):

  • Быстрый прессинг «Байера»: Гости начали матч мощно и уже в первые десять минут вышли вперед со счетом 2:0 благодаря голам Андриха (5) и Патрика Шика (9);

  • Дубль Каси: Однако «Майнц» не сдался — Антони Каси дважды поразил ворота соперника на 33-й и 42-й минутах, восстановив равновесие;

  • Решающие удары во втором тайме: После перерыва Джарелл Куанса (55) и Мусса Диаби (65) укрепили превосходство леверкузенцев. Несмотря на сопротивление хозяев, «Байер» удержал важную победу со счетом 4:3;

  • Составы:

    • «Майнц»: Шволов, Пош, Грубер, Потульски, Каси (да Коста, 70), Ли Сун, Сано, Амири, Мвене, Титц, Бекер.

    • «Байер»: Флеккен, Куанса, Тапсоба, Медина, Гутеррес, Андрих, Гарсия, Диаби (Тиллман, 75), Маза (Терре, 66), Морейра (Телла, 75), Шик.

Результаты других матчей

В двух оставшихся матчах тура были зафиксированы следующие результаты:

  • «Падерборн» — «Штутгарт» 0:2: Гости действовали уверенно на выезде и победили благодаря голам Шабо (25) и Фюриха (84), доведя количество своих очков до 6 (10-е место);

  • «Унион Берлин» — «Эльверсберг» 1:0: Столичная команда обеспечила себе три очка благодаря единственному голу Бурсу (81) в конце матча.

После столь неожиданных потерь очков и побед в Бундеслиге борьба за лидерство в турнирной таблице приобретает еще более острый характер.

БундеслигаБаварияБайерЧемпионат Германии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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