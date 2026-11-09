9-й тур Бундеслиги: «Фрайбург» обыграл «Унион Берлин», а «Хоффенхайм» — «Шальке»

Состоялись два заключительных матча 9-го тура немецкой Бундеслиги. Эти встречи, завершившие тур, имели особое значение как для команд, борющихся за место в тройке лидеров, так и для тех, кто стремится выбраться из опасной зоны.

«Фрайбург» на своем поле уверенно обыграл берлинский «Унион», вернув себе позицию в тройке сильнейших. В последнем матче тура «Хоффенхайм» на домашнем стадионе оформил важную победу над «Шальке».

Последний день тура: победы и важные моменты

Обе встречи прошли в напряженной борьбе и на высоких скоростях:

Давление «Фрайбурга» во втором тайме (2:0): Хозяева усилили активность после перерыва. Если на 55-й минуте счет был открыт благодаря автоголу Рани Хедиры, то на 67-й минуте Юито Судзуки забил второй мяч, обеспечив своей команде возвращение на 3-е место;

Решающие удары «Хоффенхайма» в первом тайме (2:1): Захватив инициативу с самого начала встречи, хозяева обеспечили себе преимущество благодаря голам Аслани на 10-й минуте и Лемперле на 26-й минуте. Несмотря на то, что на 81-й минуте нападающий «Шальке» Адаму сократил разрыв в счете, этого не хватило, чтобы спасти гостей от поражения.

Бундеслига. Итоговые протоколы 9-го тура

«Фрайбург» — «Унион Берлин» 2:0 8 ноября, стадион «Европа-Парк» Голы: Хедира (55, автогол), Судзуки (67).

«Хоффенхайм» — «Шальке» 2:1 8 ноября, «Прецеро Арена» Голы: Аслани (10), Лемперле (26) — Адаму (81).

Ситуация в турнирной таблице

По итогам 9-го тура положение команд в таблице выглядит следующим образом: