9-й тур Бундеслиги: «Фрайбург» обыграл «Унион Берлин», а «Хоффенхайм» — «Шальке»
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- В заключительных матчах 9-го тура Бундеслиги «Фрайбург» обыграл «Унион Берлин», а «Хоффенхайм» — «Шальке».
- «Фрайбург» одержал победу со счетом 2:0 благодаря автоголу Рани Хедиры и голу Юито Судзуки, поднявшись на 3-е место в турнирной таблице.
- «Хоффенхайм» одержал победу на своем поле со счетом 2:1 благодаря голам Аслани и Лемперле, закрепившись в середине таблицы.
Состоялись два заключительных матча 9-го тура немецкой Бундеслиги. Эти встречи, завершившие тур, имели особое значение как для команд, борющихся за место в тройке лидеров, так и для тех, кто стремится выбраться из опасной зоны.
«Фрайбург» на своем поле уверенно обыграл берлинский «Унион», вернув себе позицию в тройке сильнейших. В последнем матче тура «Хоффенхайм» на домашнем стадионе оформил важную победу над «Шальке».
Последний день тура: победы и важные моменты
Обе встречи прошли в напряженной борьбе и на высоких скоростях:
Давление «Фрайбурга» во втором тайме (2:0): Хозяева усилили активность после перерыва. Если на 55-й минуте счет был открыт благодаря автоголу Рани Хедиры, то на 67-й минуте Юито Судзуки забил второй мяч, обеспечив своей команде возвращение на 3-е место;
Решающие удары «Хоффенхайма» в первом тайме (2:1): Захватив инициативу с самого начала встречи, хозяева обеспечили себе преимущество благодаря голам Аслани на 10-й минуте и Лемперле на 26-й минуте. Несмотря на то, что на 81-й минуте нападающий «Шальке» Адаму сократил разрыв в счете, этого не хватило, чтобы спасти гостей от поражения.
Бундеслига. Итоговые протоколы 9-го тура
«Фрайбург» — «Унион Берлин» 2:0
8 ноября, стадион «Европа-Парк»
Голы: Хедира (55, автогол), Судзуки (67).
«Хоффенхайм» — «Шальке» 2:1
8 ноября, «Прецеро Арена»
Голы: Аслани (10), Лемперле (26) — Адаму (81).
Ситуация в турнирной таблице
По итогам 9-го тура положение команд в таблице выглядит следующим образом:
Место
Команда
Игры
Очки
Статус / Позиция
3
«Фрайбург»
9
19
Вернулся на чистое 3-е место благодаря победе
9
«Хоффенхайм»
9
12
Закрепился в середине таблицы
16
«Унион Берлин»
9
7
Остается в опасной зоне после поражения
17
«Шальке»
9
6
На 17-й строчке среди аутсайдеров
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