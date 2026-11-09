9-й тур Бундеслиги: «Фрайбург» обыграл «Унион Берлин», а «Хоффенхайм» — «Шальке»

·65·Спорт
9-й тур Бундеслиги: «Фрайбург» обыграл «Унион Берлин», а «Хоффенхайм» — «Шальке»
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  • В заключительных матчах 9-го тура Бундеслиги «Фрайбург» обыграл «Унион Берлин», а «Хоффенхайм» — «Шальке».
  • «Фрайбург» одержал победу со счетом 2:0 благодаря автоголу Рани Хедиры и голу Юито Судзуки, поднявшись на 3-е место в турнирной таблице.
  • «Хоффенхайм» одержал победу на своем поле со счетом 2:1 благодаря голам Аслани и Лемперле, закрепившись в середине таблицы.

Состоялись два заключительных матча 9-го тура немецкой Бундеслиги. Эти встречи, завершившие тур, имели особое значение как для команд, борющихся за место в тройке лидеров, так и для тех, кто стремится выбраться из опасной зоны.

«Фрайбург» на своем поле уверенно обыграл берлинский «Унион», вернув себе позицию в тройке сильнейших. В последнем матче тура «Хоффенхайм» на домашнем стадионе оформил важную победу над «Шальке».

Последний день тура: победы и важные моменты

Обе встречи прошли в напряженной борьбе и на высоких скоростях:

  • Давление «Фрайбурга» во втором тайме (2:0): Хозяева усилили активность после перерыва. Если на 55-й минуте счет был открыт благодаря автоголу Рани Хедиры, то на 67-й минуте Юито Судзуки забил второй мяч, обеспечив своей команде возвращение на 3-е место;

  • Решающие удары «Хоффенхайма» в первом тайме (2:1): Захватив инициативу с самого начала встречи, хозяева обеспечили себе преимущество благодаря голам Аслани на 10-й минуте и Лемперле на 26-й минуте. Несмотря на то, что на 81-й минуте нападающий «Шальке» Адаму сократил разрыв в счете, этого не хватило, чтобы спасти гостей от поражения.

Бундеслига. Итоговые протоколы 9-го тура

  • «Фрайбург» — «Унион Берлин» 2:0

    8 ноября, стадион «Европа-Парк»

    Голы: Хедира (55, автогол), Судзуки (67).

  • «Хоффенхайм» — «Шальке» 2:1

    8 ноября, «Прецеро Арена»

    Голы: Аслани (10), Лемперле (26) — Адаму (81).

Ситуация в турнирной таблице

По итогам 9-го тура положение команд в таблице выглядит следующим образом:

Место

Команда

Игры

Очки

Статус / Позиция

3

«Фрайбург»

9

19

Вернулся на чистое 3-е место благодаря победе

9

«Хоффенхайм»

9

12

Закрепился в середине таблицы

16

«Унион Берлин»

9

7

Остается в опасной зоне после поражения

17

«Шальке»

9

6

На 17-й строчке среди аутсайдеров

БундеслигаФрайбургХоффенхаймУнион Берлин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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