Унион Берлин — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Унион Берлин — Дортмунд. Начало матча: 17 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Унион Берлин»: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 19. Хаберер Я., 30. Имери К., 11. Чон У Ён, 8. Хедира Р., 15. Роте Т., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 2. Удуохай Ф., 4. Ван ден Бос З.

Запасные «Унион Берлин»: 32. Грей М., 49. Гютер Л., 6. Кемляйн А., 17. Кон Д., 29. Латте Лат Э., 27. Любичич М., 14. Кверфельд Л., 31. Рааб М., 28. Триммель К.

Главный тренер «Унион Берлин»: Лустринелли М.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери И., 26. Рюэрсон Ю., 4. Шлоттербек Н., 24. Свенссон Д.

Запасные «Дортмунд»: 41. Альберт М., 5. Бенсебайни Р., 17. Чуквуэмека К., 19. Каретсас К., 33. Майер А., 36. Пратес К., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф., 25. Верман Й.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.