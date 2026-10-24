Чемпионский урок Эмери: как «Астон Вилла» победила «Манчестер Сити»

Автор сенсации 8-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» главный тренер Унаи Эмери действующий лидер «Манчестер Сити» рассказал о деталях яркой победы (2:1) над соперником и о футболе высокого уровня, показанном его командой.

В напряженном противостоянии на «Вилла Парк» бирмингемцы благодаря дублю Николаса Джексона обыграли «горожан», подарив болельщикам настоящий праздник.

«Мы многим пожертвовали ради обороны»: оценка Эмери

Опытный испанский специалист особо отметил самоотдачу и дисциплину своих подопечных на поле:

Футбол высшего уровня: «Какая великолепная игра! Это стало настоящей вершиной футбола. Сегодняшний матч был для нас очень большим и серьезным испытанием;

Фактор защиты и вратаря: Чтобы добиться победы, нам были жизненно необходимы абсолютная уверенность в обороне и несравненная помощь нашего вратаря. Чтобы защищаться против такой грандиозной команды, нам пришлось многим пожертвовать;

Продолжаем расти: Мы становимся лучше день ото дня, от игры к игре, и это меня радует», — сказал тренер.

«Это должно стать примером для нашей команды»

Унаи Эмери подчеркнул, что нельзя ограничиваться лишь этой победой и необходимо сохранять стабильность:

Высшая цель: «Сегодня мы показали просто фантастическую игру. Мы стремимся подняться именно на такой уровень и сохранить его на долгий срок;

Впереди большая работа: Я очень рад, но у нас нет права расслабляться — впереди еще огромная работа. Я хочу, чтобы такие дни и победы стали главным критерием того, какой силой должна обладать наша команда», — завершил свою речь специалист.

Ситуация в турнирной таблице

После этой победы «Астон Вилла» довела количество своих очков до 11 поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ и сделала важный шаг в борьбе за еврокубки.