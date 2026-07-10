Астон Вилла требует 130 миллионов фунтов за Моргана Роджерса: перейдет ли Фоден в команду?

Ожидается, что Морган Роджерс, ставший одним из открытий текущего сезона Английской Премьер-лиги, станет главной фигурой трансферного рынка. Бирмингемская «Астон Вилла» установила рекордную цену в 130 миллионов фунтов стерлингов (около 175 миллионов долларов) за своего талантливого полузащитника. В случае осуществления этого трансфера клуб получит значительные средства для усиления состава, однако эксперты полагают, что трансферная стратегия команды будет отличаться от ожиданий. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к Роджерсу, который в настоящее время выступает за сборную Англии на Чемпионате мира. Однако, согласно последним данным, «канониры» начали больше фокусироваться на варианте с полузащитником «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсом. Чрезвычайно высокая цена, установленная «Астон Виллой», может заставить лондонский клуб отступить, что повышает вероятность того, что Роджерс останется в Уэст-Мидлендсе.

Бывший нападающий клуба Стэн Коллимор в интервью изданию Goal подчеркнул, что даже в случае продажи Роджерса команда не будет покупать таких звезд, как Фил Фоден или Эберечи Эзе. По мнению Коллимора, «Астон Вилла» обязана соблюдать правила финансовой устойчивости (ПСР), и значительная часть вырученных средств будет направлена на восстановление баланса клуба.

Новые имена, подходящие под стиль Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери предпочитает готовым звездам молодых талантов с потенциалом развития. По словам Коллимора, команде сейчас не хватает игроков, обладающих высокой скоростью на флангах и способных обыгрывать защитников соперника один в один. В то время как Леон Бэйли и другие варианты не принесли ожидаемого результата, тренерский штаб начал новые поиски.

Ожидается, что клуб сосредоточится не на звездах «Манчестер Сити», таких как Фил Фоден, а на 21-23-летних футболистах, выступающих в Бундеслиге или Серии А, которые еще не получили широкой известности. Эта стратегия позволит Эмери формировать игроков, подходящих под его систему, и еще больше увеличивать их трансферную стоимость.

В то же время тот факт, что Фил Фоден не попал в состав сборной Англии на ЧМ-2026, порождает различные слухи о его будущем. Хотя некоторые болельщики считают его идеальным кандидатом для «Астон Виллы», с финансовой и тактической точек зрения этот трансфер трудно осуществим. Ситуация с Эберечи Эзе аналогична: он может перейти в топ-клубы вроде «Арсенала», но маловероятно, что бирмингемский клуб вступит в борьбу за него.

В заключение можно сказать, что в предстоящее трансферное окно «Астон Вилла» сосредоточится на следующих направлениях:

Сбалансировать бюджет, соблюдая правила финансовой устойчивости;

Получить максимально высокую цену за Моргана Роджерса или удержать его в команде;

Найти молодых и быстрых фланговых игроков из топ-5 чемпионатов Европы;

Укомплектовать состав трудолюбивыми футболистами, соответствующими тактической схеме команды.

Пока все внимание приковано к выступлению Роджерса на международной арене. Каждое его успешное действие на Чемпионате мира дает «Астон Вилле» дополнительное преимущество на трансферном рынке.