Неаполитанский триллер: 6 голов в матче Наполи и Ромы
В рамках 8-го тура итальянской Серии А в Неаполе состоялся настоящий футбольный спектакль с голевой феерией. Местный «Наполи» на своем поле принимал столичный «Рому» и встреча, прошедшая в бескомпромиссной борьбе, завершилась 3:3 боевой ничьей.
В составе неаполитанцев Скотт Мактоминей оформил дубль, поразив ворота соперника дважды, однако у римлян вышедший на замену Леонардо Балерди в концовке матча забил два гола и спас гостей от поражения.
Непрерывные атаки и интрига до последних минут
Матч запомнился открытым футболом обеих команд:
Первые удары «Наполи»: На 28-й минуте Андре-Франк Замбо Ангисса открыл счет (1:0). В начале второго тайма, на 48-й минуте, Скотт Мактоминей удвоил преимущество (2:0);
Пробуждение «Ромы»: Римляне не сдались — на 69-й минуте Матиас Суле сократил отставание, а спустя пять минут, на 74-й, вышедший на замену Балерди восстановил равновесие (2:2);
Драматичный финал: На 83-й минуте Мактоминей снова вывел неаполитанцев вперед (3:2), но на 89-й минуте Балерди оформил дубль и поставил точку в матче (3:3).
Ситуация в турнирной таблице
После этого результативного матча положение в таблице изменилось следующим образом:
Позиция «Ромы»: Набрав 18 очков римляне сохраняют 3-е место в чемпионате;
Положение «Наполи»: Имея в активе 12 очков клуб из Неаполя идет на 7-й строчке турнирной таблицы.
Протокол матча:
Итальянская Серия А. 8-й тур
«Наполи» — «Рома» 3:3
Голы: Ангисса 28, Мактоминей 48, 83 — Суле 69, Балерди 74, 89.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Бадьяшиль (Бёкема, 52), Марин, Оливера, Мактоминей, Де Брёйне, Ангисса, Хёйлунн, Ланг (Вергара, 80), Политано.
«Рома»: Голлини, Манчини (Жиларди, 84), Ндика, Эрмосо (Кастро, 58), Де Рон, Пизилли (Балерди, 61), Франса, Ренш (Молина, 58), Кристанте, Мален (Мора, 84), Суле.
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