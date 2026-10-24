Неаполитанский триллер: 6 голов в матче Наполи и Ромы

·137·Спорт
Неаполитанский триллер: 6 голов в матче Наполи и Ромы

В рамках 8-го тура итальянской Серии А в Неаполе состоялся настоящий футбольный спектакль с голевой феерией. Местный «Наполи» на своем поле принимал столичный «Рому» и встреча, прошедшая в бескомпромиссной борьбе, завершилась 3:3 боевой ничьей.

В составе неаполитанцев Скотт Мактоминей оформил дубль, поразив ворота соперника дважды, однако у римлян вышедший на замену Леонардо Балерди в концовке матча забил два гола и спас гостей от поражения.

Непрерывные атаки и интрига до последних минут

Матч запомнился открытым футболом обеих команд:

  • Первые удары «Наполи»: На 28-й минуте Андре-Франк Замбо Ангисса открыл счет (1:0). В начале второго тайма, на 48-й минуте, Скотт Мактоминей удвоил преимущество (2:0);

  • Пробуждение «Ромы»: Римляне не сдались — на 69-й минуте Матиас Суле сократил отставание, а спустя пять минут, на 74-й, вышедший на замену Балерди восстановил равновесие (2:2);

  • Драматичный финал: На 83-й минуте Мактоминей снова вывел неаполитанцев вперед (3:2), но на 89-й минуте Балерди оформил дубль и поставил точку в матче (3:3).

Ситуация в турнирной таблице

После этого результативного матча положение в таблице изменилось следующим образом:

  • Позиция «Ромы»: Набрав 18 очков римляне сохраняют 3-е место в чемпионате;

  • Положение «Наполи»: Имея в активе 12 очков клуб из Неаполя идет на 7-й строчке турнирной таблицы.

Протокол матча:

Итальянская Серия А. 8-й тур

«Наполи» — «Рома» 3:3

  • Голы: Ангисса 28, Мактоминей 48, 83 — Суле 69, Балерди 74, 89.

  • «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Бадьяшиль (Бёкема, 52), Марин, Оливера, Мактоминей, Де Брёйне, Ангисса, Хёйлунн, Ланг (Вергара, 80), Политано.

  • «Рома»: Голлини, Манчини (Жиларди, 84), Ндика, Эрмосо (Кастро, 58), Де Рон, Пизилли (Балерди, 61), Франса, Ренш (Молина, 58), Кристанте, Мален (Мора, 84), Суле.

НаполиРомаСкотт МактоминейЛеонардо БалердиНеаполь
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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