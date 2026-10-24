Неаполитанский триллер: 6 голов в матче Наполи и Ромы

В рамках 8-го тура итальянской Серии А в Неаполе состоялся настоящий футбольный спектакль с голевой феерией. Местный «Наполи» на своем поле принимал столичный «Рому» и встреча, прошедшая в бескомпромиссной борьбе, завершилась 3:3 боевой ничьей.

В составе неаполитанцев Скотт Мактоминей оформил дубль, поразив ворота соперника дважды, однако у римлян вышедший на замену Леонардо Балерди в концовке матча забил два гола и спас гостей от поражения.

Непрерывные атаки и интрига до последних минут

Матч запомнился открытым футболом обеих команд:

Первые удары «Наполи»: На 28-й минуте Андре-Франк Замбо Ангисса открыл счет (1:0). В начале второго тайма, на 48-й минуте, Скотт Мактоминей удвоил преимущество (2:0);

Пробуждение «Ромы»: Римляне не сдались — на 69-й минуте Матиас Суле сократил отставание, а спустя пять минут, на 74-й, вышедший на замену Балерди восстановил равновесие (2:2);

Драматичный финал: На 83-й минуте Мактоминей снова вывел неаполитанцев вперед (3:2), но на 89-й минуте Балерди оформил дубль и поставил точку в матче (3:3).

Ситуация в турнирной таблице

После этого результативного матча положение в таблице изменилось следующим образом:

Позиция «Ромы»: Набрав 18 очков римляне сохраняют 3-е место в чемпионате;

Положение «Наполи»: Имея в активе 12 очков клуб из Неаполя идет на 7-й строчке турнирной таблицы.

Протокол матча:

Итальянская Серия А. 8-й тур

«Наполи» — «Рома» 3:3