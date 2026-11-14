Сборная Аргентины без Месси уступила Уругваю на своем поле

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины в очередном товарищеском матче на своем поле встретилась с принципиальным соперником — сборной Уругвая. Бескомпромиссная игра, прошедшая на знаменитом стадионе «Альберто Хосе Армандо» в Буэнос-Айресе, завершилась победой гостей — 1:2.

Напряженная борьба и голы во втором тайме

Первый тайм встречи прошел в равной борьбе, и голов забито не было. Однако сразу после начала второй половины встречи ситуация на поле резко изменилась:

48-я минута: Защитник Леонардо Балерди срезал мяч в свои ворота, позволив уругвайцам открыть счет (0:1).

54-я минута: Всего через шесть минут Максимилиано Араухо удвоил преимущество уругвайцев (0:2).

73-я минута: Хулиан Альварес точным ударом сократил отставание, подарив надежду «альбиселесте» (1:2).

Тем не менее, попытки аргентинцев сравнять счет в оставшееся время не увенчались успехом. Сборная Аргентины потерпела поражение в первом же матче после ухода Лионеля Месси из национальной команды.

Детали матча Показатели и данные Счет Аргентина — Уругвай — 1:2 Голы Балерди 48' (автогол), Араухо 54' — Альварес 73' Стадион «Альберто Хосе Армандо», Буэнос-Айрес Главные тренеры и составы Проводилась проверка составов, состоящих из молодых и новых имен

Основные составы на поле

В этом матче главные тренеры обеих команд в основном проводили ротацию состава, предоставляя шанс молодым и новым футболистам.

В составе Аргентины: на поле вышли Рульи, Медина (Вега, 83), Монтиэль (Хьяй, 83), Лисандро Мартинес, Балерди, Паласиос (Суле, 46), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Альмада (Престиани, 60), Нико Пас, Хулиан Альварес.

В составе Уругвая: выступили такие известные футболисты, как Фермарин, Оливера, Рональд Араухо, Варела, Пикерес (Касерес, 58), Каноббио (Вальверде, 58), Торрейра (Виньяс, 76), Бентанкур, Максимилиано Араухо (Пельистри, 85), Де Арраскаэта (Берналь, 76), Нуньес (Агирре, 85).

Предстоящие испытания

После поражения обе команды продолжают следовать своим планам. 18 ноября текущего года сборная Аргентины проведет очередной товарищеский матч против Коста-Рики. В этот же день запланирована встреча сборной Уругвая против сборной Доминиканской Республики.

Как вы считаете, насколько серьезно уход Лионеля Месси влияет на игру и результаты сборной Аргентины? Оставляйте свое мнение в комментариях!