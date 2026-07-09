Неожиданное имя в трансферном плане «Реала»: инициатива исходит от Моуринью

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации инсайдера Николо Скиры, интерес к шотландскому футболисту возник по личной инициативе главного тренера «Реала» Жозе Моуринью.

Моуринью хочет снова видеть своего бывшего подопечного

Португальский специалист ранее работал с Мактоминеем в «Манчестер Юнайтед».

Поэтому Моуринью хорошо знает возможности, характер и полезные качества игрока на поле. Согласно источнику, именно он выдвинул идею приглашения полузащитника в Мадрид.

Мактоминей проявил себя в «Наполи»

Скотт Мактоминей перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» в 2024 году за 30 миллионов евро.

В составе неаполитанцев он быстро стал одним из ключевых игроков. В сезоне 2025/26 полузащитник провел 44 матча во всех турнирах.

В этих встречах Мактоминей:

забил 14 голов;

отдал 4 голевые передачи.

Контракт действует до 2028 года

Действующий контракт Мактоминея с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Это означает, что переговоры для «Реала» будут непростыми. Маловероятно, что неаполитанский клуб отпустит футболиста дешево.

Рыночная стоимость около 40 миллионов евро

Портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость шотландского полузащитника примерно в 40 миллионов евро.

Однако, учитывая его результативность в последнем сезоне и срок действия контракта, «Наполи» может потребовать за трансфер более высокую сумму.

В Мадриде может появиться новая роль

Мактоминей как классический полузащитник выделяется физической борьбой, умением врываться в штрафную площадь и забивать голы.

Моуринью же отлично умеет извлекать максимум из таких футболистов. Теперь главный вопрос — превратит ли «Реал» этот интерес в официальное предложение или Мактоминей останется в Неаполе?