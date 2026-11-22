В 12-м туре итальянской Серии А Дониэлл Мален устроил настоящее голевое шоу. Нидерландский нападающий четырежды поразил ворота «Пармы», оформив покер и внеся решающий вклад в крупную выездную победу «Ромы». «Лацио» и «Комо» также обыграли своих соперников, а «Наполи» добыл важные три очка.

Завершились первые четыре матча 12-го тура чемпионата Италии сезона 2026/2027. Самым примечательным результатом тура стала победа «Ромы» над «Пармой» со счетом 5:1.

В составе римлян Дониэлл Мален стал настоящей головной болью для защитников соперника. Нападающий забил четыре гола в одном матче, став автором покера. Также «Лацио» разгромил «Лечче», а «Наполи» и «Комо» одержали победы в своих встречах.

Покер от Малена: «Рома» забила пять голов в ворота соперника

«Парма» — «Рома» 1:5

Самым сенсационным результатом 12-го тура стала крупная выездная победа «Ромы». Римляне забили пять голов на поле «Пармы», не оставив сопернику никаких шансов.

Главным героем встречи, несомненно, стал Дониэлл Мален. Нидерландский форвард открыл счет на 38-й минуте. Во втором тайме его голевая серия продолжилась: на 67-й, 76-й и 89-й минутах он еще трижды поразил ворота соперника.

Таким образом, Мален забил четыре гола в одном матче, оформив покер. Родриго Мора также записал свое имя на табло на 70-й минуте.

В составе «Пармы» Неста Эльфеге забил гол престижа на 53-й минуте. Однако это не помогло хозяевам избежать поражения.

В итоге «Рома» победила со счетом 5:1, а четыре гола Малена стали самым ярким событием тура.

Уверенная победа «Лацио»: Нослин оформил дубль

«Лацио» — «Лечче» 3:0

Еще одна римская команда — «Лацио» — также добилась уверенной победы на глазах у своих болельщиков. Хозяева забили три безответных гола в ворота «Лечче».

Одним из главных героев встречи стал Тиджани Нослин. Открыв счет на 24-й минуте, он оформил дубль на 67-й минуте.

Финальную точку в матче поставил Давиде Фраттези. Забив гол на 89-й минуте, он обеспечил «Лацио» победу со счетом 3:0.

«Наполи» хватило одного гола Мактоминея

«Наполи» — «Торино» 1:0

Неаполитанцы на своем поле принимали «Торино». Встреча проходила в упорной борьбе, и долгое время счет оставался нераспечатанным.

Единственный гол, принесший победу хозяевам, был забит на 72-й минуте. Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей поразил ворота соперника, принеся «Наполи» важные три очка.

В оставшееся время «Торино» пытался сравнять счет, но неаполитанцы удержали преимущество.

«Комо» на своем поле обыграл «Кальяри»

«Комо» — «Кальяри» 2:0

В еще одном матче тура «Комо» принимал на своем поле «Кальяри» и победил со счетом 2:0.

На 24-й минуте Якобо Рамон открыл счет, выведя хозяев вперед. Во втором тайме Лукас да Кунья на 56-й минуте забил гол, укрепив преимущество своей команды.

«Кальяри» за оставшееся время не удалось изменить счет. В результате «Комо» записал в свой актив три очка.

Первые результаты 12-го тура Серии А

Матч Счет «Комо» — «Кальяри» 2:0 «Лацио» — «Лечче» 3:0 «Парма» — «Рома» 1:5 «Наполи» — «Торино» 1:0

Главный герой тура — Дониэлл Мален

Среди первых матчей 12-го тура особо выделились крупная победа «Ромы» и четыре гола Дониэлла Малена. Оформить покер в одном матче — большое событие как для нападающего, так и для его команды.

В то время как «Лацио» и «Комо» также порадовали своих болельщиков победами, «Наполи» добыл три очка благодаря минимальному успеху. Оставшиеся матчи 12-го тура Серии А внесут еще больше ясности в положение дел в турнирной таблице.