Уэйн Руни призвал «Манчестер Юнайтед» вернуть Скотта Мактоминея

·2·Спорт
Уэйн Руни призвал «Манчестер Юнайтед» вернуть Скотта Мактоминея

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призвал свой бывший клуб совершить громкий трансфер и вернуть полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея. Знаменитый нападающий назвал продажу 29-летнего футболиста в Серию А за 26 миллионов фунтов стерлингов непонятным решением. По мнению Руни, шотландец был крайне важной фигурой для команды благодаря своим голам и трудолюбию. Об этом сообщает портал Goal.com.

Решение о продаже воспитанника академии рассматривается как ошибка руководства клуба, особенно после того, как в своем дебютном сезоне в Италии он стал обладателем Скудетто и значительно повысил уровень игры. Мактоминей вывел свою игру на новый уровень с момента ухода с «Олд Траффорд», демонстрируя лидерские качества как на клубном уровне, так и в сборной.

Уэйн Руни раскритиковал спортивную стратегию «Манчестер Юнайтед» в своем авторском шоу. «Я не мог поверить, что «Манчестер Юнайтед» отпустил его, ведь он невероятно трудолюбивый футболист. В то время он был одним из тех, кто хотел выходить на поле каждую неделю, и мог оказать огромное влияние, пока другие не выкладывались на полную. Он играл более атакующую роль и забивал важные голы. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в «Манчестер Юнайтед» сейчас», — сказал Руни.

В настоящее время руководство «Манчестер Юнайтед» работает над омоложением состава и уже согласовало трансфер полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Хотя в списке клуба есть молодые таланты, такие как Матеус Фернандес, Алекс Скотт и Адам Уортон, имя Мактоминея пока не значится среди официальных кандидатов. Тем не менее, болельщики и эксперты уверены, что возвращение опытного полузащитника подняло бы командный дух.

В данный момент Скотт Мактоминей готовится к чемпионату мира в составе сборной Шотландии. Шотландцы вернулись на крупный турнир после 28-летнего перерыва, и ожидается, что Мактоминей станет ключевым лидером в первом матче против Гаити. После участия в этом турнире его будущее в летнее трансферное окно снова окажется в центре внимания.

Манчестер ЮнайтедСкотт МактоминейУэйн РуниНаполиТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Фонте объяснил, почему Криштиану Роналду лучше Лионеля МессиЖозе Фонте объяснил, почему Криштиану Роналду лучше Лионеля МессиСегодня, 13:35Вернется ли Ламин Ямаль в строй к первому матчу чемпионата мира?Вернется ли Ламин Ямаль в строй к первому матчу чемпионата мира?Сегодня, 13:09Звезда «Арсенала» Лия Уильямсон отдыхает на Ибице после травмыЗвезда «Арсенала» Лия Уильямсон отдыхает на Ибице после травмыСегодня, 12:56Беллингем и Роджерс защитили Джордана Хендерсона от критикиБеллингем и Роджерс защитили Джордана Хендерсона от критикиСегодня, 12:16Мирослав Клозе не против, если Лионель Месси побьет его рекордМирослав Клозе не против, если Лионель Месси побьет его рекордСегодня, 11:16Мартинес высоко оценил место Криштиану Роналду в истории футболаМартинес высоко оценил место Криштиану Роналду в истории футболаСегодня, 10:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе