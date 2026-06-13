Уэйн Руни призвал «Манчестер Юнайтед» вернуть Скотта Мактоминея

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призвал свой бывший клуб совершить громкий трансфер и вернуть полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея. Знаменитый нападающий назвал продажу 29-летнего футболиста в Серию А за 26 миллионов фунтов стерлингов непонятным решением. По мнению Руни, шотландец был крайне важной фигурой для команды благодаря своим голам и трудолюбию. Об этом сообщает портал Goal.com.

Решение о продаже воспитанника академии рассматривается как ошибка руководства клуба, особенно после того, как в своем дебютном сезоне в Италии он стал обладателем Скудетто и значительно повысил уровень игры. Мактоминей вывел свою игру на новый уровень с момента ухода с «Олд Траффорд», демонстрируя лидерские качества как на клубном уровне, так и в сборной.

Уэйн Руни раскритиковал спортивную стратегию «Манчестер Юнайтед» в своем авторском шоу. «Я не мог поверить, что «Манчестер Юнайтед» отпустил его, ведь он невероятно трудолюбивый футболист. В то время он был одним из тех, кто хотел выходить на поле каждую неделю, и мог оказать огромное влияние, пока другие не выкладывались на полную. Он играл более атакующую роль и забивал важные голы. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в «Манчестер Юнайтед» сейчас», — сказал Руни.

В настоящее время руководство «Манчестер Юнайтед» работает над омоложением состава и уже согласовало трансфер полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Хотя в списке клуба есть молодые таланты, такие как Матеус Фернандес, Алекс Скотт и Адам Уортон, имя Мактоминея пока не значится среди официальных кандидатов. Тем не менее, болельщики и эксперты уверены, что возвращение опытного полузащитника подняло бы командный дух.

В данный момент Скотт Мактоминей готовится к чемпионату мира в составе сборной Шотландии. Шотландцы вернулись на крупный турнир после 28-летнего перерыва, и ожидается, что Мактоминей станет ключевым лидером в первом матче против Гаити. После участия в этом турнире его будущее в летнее трансферное окно снова окажется в центре внимания.