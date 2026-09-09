Артета предупредил об устрашающей атмосфере «Наполи» и раскрыл формулу победы

Первый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 дарит поклонникам европейского футбола одно из центральных противостояний. Один из именитых английских клубов, лондонский «Арсенал», станет гостем «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона», который считается одной из самых шумных и давящих арен Италии. В преддверии матча главный тренер лондонцев Микель Артета в интервью пресс-службе поделился искренними мыслями о силе неаполитанцев на домашней арене, интенсивном давлении, создаваемом болельщиками, и опытном составе соперника. Итак, каких сильных сторон «Наполи» опасается Артета, смогут ли «канониры» выдержать давление на юге Италии и когда начнется встреча? В конце статьи мы раскроем главную интригу — боевой настрой команд и все детали времени начала матча.

«Это будет действительно тяжелое испытание»: объективная оценка Артеты

Наставник «Арсенала» не скрывал, что прекрасно понимает мощь соперника на домашнем поле:

Атмосфера стадиона «Марадона»: Артета признался, что уже бывал на этой великолепной арене и на собственном опыте убедился, какую огненную и бескомпромиссную атмосферу создают болельщики в Неаполе;

Впечатляющие домашние показатели «Наполи»: Тренер особо отметил, что итальянская команда показывает очень сильный и результативный футбол на своем поле;

Тренер высокого уровня и состав: Артета подчеркнул, что у соперника есть главный тренер с большим международным опытом и зрелые звезды, выступавшие в сильных лигах, и выразил готовность к предстоящим трудностям.

«Это будет действительно сложный матч. Я уже был на этом стадионе и знаю, какую атмосферу они создают. Их результаты на домашнем поле действительно впечатляют. У них опытный тренер и много футболистов, поигравших в топовых лигах. Поэтому мы знаем, что нас ждет. Мы готовы и находимся в отличном настроении», — приводит слова Микеля Артеты официальная пресс-служба клуба.

Состояние команд перед столкновением

Старт нового сезона еврокубков имеет большое значение для обеих команд:

Уверенность лондонцев: «Арсенал» в этом сезоне рассматривается как один из главных претендентов на самый высокий титул не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов УЕФА;

Крепость Неаполя: «Наполи» же отличается агрессивной и быстрой игрой, способной поставить в затруднительное положение любого европейского гиганта на своем поле.

Время начала встречи

Самый важный вопрос, интересующий многих футбольных болельщиков — когда и во сколько начнется это напряженное противостояние между грандами Италии и Англии. Самый важный вывод заключается в том,что матч «Наполи» и «Арсенала», являющийся одним из центральных поединков 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, пройдет на знаменитом в Неаполе стадионе «Диего Армандо Марадона» . Официально установлено, что эта долгожданная встреча начнется в ночь с 9 на 10 сентября по ташкентскому времени, в 00:00 .

Как вы думаете, сможет ли «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выдержать тяжелое давление в Неаполе и вернуться из поездки с победой, или «Наполи» на глазах у своих болельщиков одолеет английского гранда? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях, а также делитесь этой важной футбольной новостью с поклонниками еврофутбола!