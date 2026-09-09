Артета предупредил об устрашающей атмосфере «Наполи» и раскрыл формулу победы

·41·Спорт
Артета предупредил об устрашающей атмосфере «Наполи» и раскрыл формулу победы

Первый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 дарит поклонникам европейского футбола одно из центральных противостояний. Один из именитых английских клубов, лондонский «Арсенал», станет гостем «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона», который считается одной из самых шумных и давящих арен Италии. В преддверии матча главный тренер лондонцев Микель Артета в интервью пресс-службе поделился искренними мыслями о силе неаполитанцев на домашней арене, интенсивном давлении, создаваемом болельщиками, и опытном составе соперника. Итак, каких сильных сторон «Наполи» опасается Артета, смогут ли «канониры» выдержать давление на юге Италии и когда начнется встреча? В конце статьи мы раскроем главную интригу — боевой настрой команд и все детали времени начала матча.

«Это будет действительно тяжелое испытание»: объективная оценка Артеты

Наставник «Арсенала» не скрывал, что прекрасно понимает мощь соперника на домашнем поле:

  • Атмосфера стадиона «Марадона»: Артета признался, что уже бывал на этой великолепной арене и на собственном опыте убедился, какую огненную и бескомпромиссную атмосферу создают болельщики в Неаполе;

  • Впечатляющие домашние показатели «Наполи»: Тренер особо отметил, что итальянская команда показывает очень сильный и результативный футбол на своем поле;

  • Тренер высокого уровня и состав: Артета подчеркнул, что у соперника есть главный тренер с большим международным опытом и зрелые звезды, выступавшие в сильных лигах, и выразил готовность к предстоящим трудностям.

«Это будет действительно сложный матч. Я уже был на этом стадионе и знаю, какую атмосферу они создают. Их результаты на домашнем поле действительно впечатляют. У них опытный тренер и много футболистов, поигравших в топовых лигах. Поэтому мы знаем, что нас ждет. Мы готовы и находимся в отличном настроении», — приводит слова Микеля Артеты официальная пресс-служба клуба.

Состояние команд перед столкновением

Старт нового сезона еврокубков имеет большое значение для обеих команд:

  • Уверенность лондонцев: «Арсенал» в этом сезоне рассматривается как один из главных претендентов на самый высокий титул не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов УЕФА;

  • Крепость Неаполя: «Наполи» же отличается агрессивной и быстрой игрой, способной поставить в затруднительное положение любого европейского гиганта на своем поле.

Время начала встречи

Самый важный вопрос, интересующий многих футбольных болельщиков — когда и во сколько начнется это напряженное противостояние между грандами Италии и Англии. Самый важный вывод заключается в том,что матч «Наполи» и «Арсенала», являющийся одним из центральных поединков 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, пройдет на знаменитом в Неаполе стадионе «Диего Армандо Марадона» . Официально установлено, что эта долгожданная встреча начнется в ночь с 9 на 10 сентября по ташкентскому времени, в 00:00 .

Как вы думаете, сможет ли «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выдержать тяжелое давление в Неаполе и вернуться из поездки с победой, или «Наполи» на глазах у своих болельщиков одолеет английского гранда? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях, а также делитесь этой важной футбольной новостью с поклонниками еврофутбола!

УЕФА Чемпионлар лигиАрсеналНаполиДиего Армандо Марадона стадиониФутболЕвропаТурнир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Достигнут ли Лионель Месси и Криштиану Роналду отметки в 1000 голов?Достигнут ли Лионель Месси и Криштиану Роналду отметки в 1000 голов?Сегодня, 15:14Аюб Буадди блеснул в Порту и заслужил похвалу командыАюб Буадди блеснул в Порту и заслужил похвалу командыСегодня, 10:11Жозе Моуринью раскрыл секрет победы над «Интером»Жозе Моуринью раскрыл секрет победы над «Интером»Сегодня, 10:10Мареска высказался о важной гостевой победе над «Порту»Мареска высказался о важной гостевой победе над «Порту»Сегодня, 10:06Энцо Фернандес похвалил Эрлинга ХоландаЭнцо Фернандес похвалил Эрлинга ХоландаСегодня, 09:55Лионель Месси приобретает испанский клуб «КД Эльденсе»Лионель Месси приобретает испанский клуб «КД Эльденсе»Сегодня, 09:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду