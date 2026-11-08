Напряженная битва в Неаполе: 6-матчевая победная серия «Лацио» прервана

·68·Спорт
Напряженная битва в Неаполе: 6-матчевая победная серия «Лацио» прервана

В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А лидер турнирной таблицы римский «Лацио» гостил в Неаполе у «Наполи». Бескомпромиссная и богатая на борьбу встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Благодаря этому результату удивительная серия «Лацио» из шести побед подряд в чемпионате была прервана. Несмотря на это, столичный клуб сохранил единоличное лидерство. «Наполи», терявший очки в двух предыдущих турах, добыл важную ничью и остановил кризис.

По голу в каждом тайме: быстрый автогол и мастерство Фраттези

Встреча началась с активного прессинга гостей:

  • 28-я минута, открытие счета от Фраттези: Опасную атаку римлян точным ударом завершил Давиде Фраттези, выведя «Лацио» вперед — 0:1;

  • Неожиданный автогол на 48-й минуте: Сразу после начала второго тайма неаполитанцы большими силами пошли вперед. На 48-й минуте защитник гостей Альфонсо Педраса срезал мяч в свои ворота, восстановив равновесие — 1:1;

  • Дождь из желтых карточек: За время матча арбитр показал игрокам обеих команд 9 предупреждений, в частности, желтые карточки получили лидеры «Наполи» Вергара и Де Брёйне.

Протокол матча и составы

  • Серия А. 11-й тур

    «Наполи» — «Лацио» 1:1

    Голы: Педраса (48, автогол) — Фраттези (28).

    Предупреждения: Ланг (44), Гилмор (65), Вергара (66, 74), Де Брёйне (83) — Шутало (33), Тавареш (46), Флориани (61), Фраттези (78).

  • «Наполи»: Милинкович-Савич, Ррахмани, Марин, Бёкема, Мактоминей, Оливера, Гилмор (Ангисса, 69), Вергара (Лукка, 74), Де Брёйне (Жоване, 83), Ланг, Хёйлунн (Политано, 74).

  • «Лацио»: Мандас, Шутало (Лейте, 33), Флориани (Лаццари, 61), Тавареш (Педраса, 46), Провестгор, Белахьян, Тейлор, Фраттези (Канчелльери, 78), Исаксен, Нослин, Пинамонти (Деле-Баширу, 61).

Ситуация в турнирной таблице

Боевая ничья в Неаполе еще больше накалила интригу в верхней части таблицы:

  • «Лацио» — лидер: Несмотря на то, что победная серия из шести матчей прервалась, «орлы» удерживают вершину турнирной таблицы;

  • Важное очко для «Наполи»: После двух поражений подряд «Наполи» сыграл вничью с сильным соперником, набрал психологически важное очко и продолжает борьбу в группе лидеров.

ЛациоНаполиДавиде ФраттезиАльфонсо ПедрасаКевин Де Брёйне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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