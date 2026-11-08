Напряженная битва в Неаполе: 6-матчевая победная серия «Лацио» прервана
В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А лидер турнирной таблицы римский «Лацио» гостил в Неаполе у «Наполи». Бескомпромиссная и богатая на борьбу встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Благодаря этому результату удивительная серия «Лацио» из шести побед подряд в чемпионате была прервана. Несмотря на это, столичный клуб сохранил единоличное лидерство. «Наполи», терявший очки в двух предыдущих турах, добыл важную ничью и остановил кризис.
По голу в каждом тайме: быстрый автогол и мастерство Фраттези
Встреча началась с активного прессинга гостей:
28-я минута, открытие счета от Фраттези: Опасную атаку римлян точным ударом завершил Давиде Фраттези, выведя «Лацио» вперед — 0:1;
Неожиданный автогол на 48-й минуте: Сразу после начала второго тайма неаполитанцы большими силами пошли вперед. На 48-й минуте защитник гостей Альфонсо Педраса срезал мяч в свои ворота, восстановив равновесие — 1:1;
Дождь из желтых карточек: За время матча арбитр показал игрокам обеих команд 9 предупреждений, в частности, желтые карточки получили лидеры «Наполи» Вергара и Де Брёйне.
Протокол матча и составы
Серия А. 11-й тур
«Наполи» — «Лацио» 1:1
Голы: Педраса (48, автогол) — Фраттези (28).
Предупреждения: Ланг (44), Гилмор (65), Вергара (66, 74), Де Брёйне (83) — Шутало (33), Тавареш (46), Флориани (61), Фраттези (78).
«Наполи»: Милинкович-Савич, Ррахмани, Марин, Бёкема, Мактоминей, Оливера, Гилмор (Ангисса, 69), Вергара (Лукка, 74), Де Брёйне (Жоване, 83), Ланг, Хёйлунн (Политано, 74).
«Лацио»: Мандас, Шутало (Лейте, 33), Флориани (Лаццари, 61), Тавареш (Педраса, 46), Провестгор, Белахьян, Тейлор, Фраттези (Канчелльери, 78), Исаксен, Нослин, Пинамонти (Деле-Баширу, 61).
Ситуация в турнирной таблице
Боевая ничья в Неаполе еще больше накалила интригу в верхней части таблицы:
«Лацио» — лидер: Несмотря на то, что победная серия из шести матчей прервалась, «орлы» удерживают вершину турнирной таблицы;
Важное очко для «Наполи»: После двух поражений подряд «Наполи» сыграл вничью с сильным соперником, набрал психологически важное очко и продолжает борьбу в группе лидеров.
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