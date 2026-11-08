Напряженная битва в Неаполе: 6-матчевая победная серия «Лацио» прервана

В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А лидер турнирной таблицы римский «Лацио» гостил в Неаполе у «Наполи». Бескомпромиссная и богатая на борьбу встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Благодаря этому результату удивительная серия «Лацио» из шести побед подряд в чемпионате была прервана. Несмотря на это, столичный клуб сохранил единоличное лидерство. «Наполи», терявший очки в двух предыдущих турах, добыл важную ничью и остановил кризис.

По голу в каждом тайме: быстрый автогол и мастерство Фраттези

Встреча началась с активного прессинга гостей:

28-я минута, открытие счета от Фраттези: Опасную атаку римлян точным ударом завершил Давиде Фраттези, выведя «Лацио» вперед — 0:1;

Неожиданный автогол на 48-й минуте: Сразу после начала второго тайма неаполитанцы большими силами пошли вперед. На 48-й минуте защитник гостей Альфонсо Педраса срезал мяч в свои ворота, восстановив равновесие — 1:1;

Дождь из желтых карточек: За время матча арбитр показал игрокам обеих команд 9 предупреждений, в частности, желтые карточки получили лидеры «Наполи» Вергара и Де Брёйне.

Протокол матча и составы

Серия А. 11-й тур «Наполи» — «Лацио» 1:1 Голы: Педраса (48, автогол) — Фраттези (28). Предупреждения: Ланг (44), Гилмор (65), Вергара (66, 74), Де Брёйне (83) — Шутало (33), Тавареш (46), Флориани (61), Фраттези (78).

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ррахмани, Марин, Бёкема, Мактоминей, Оливера, Гилмор (Ангисса, 69), Вергара (Лукка, 74), Де Брёйне (Жоване, 83), Ланг, Хёйлунн (Политано, 74).

«Лацио»: Мандас, Шутало (Лейте, 33), Флориани (Лаццари, 61), Тавареш (Педраса, 46), Провестгор, Белахьян, Тейлор, Фраттези (Канчелльери, 78), Исаксен, Нослин, Пинамонти (Деле-Баширу, 61).

Ситуация в турнирной таблице

Боевая ничья в Неаполе еще больше накалила интригу в верхней части таблицы: