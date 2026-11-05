27-й тур Суперлиги: матч «Нефтчи» – АГМК, долинные дерби и полное расписание игр

В Суперлиге Узбекистана, когда решается судьба верхних строчек турнирной таблицы и призовых мест, дан старт матчам 27-го тура. Игры этого тура, которые начинаются сегодня, 5 ноября, продлятся 4 дня и подарят футбольным болельщикам ряд бескомпромиссных противостояний.

Безусловно, центральный и самый напряженный матч тура состоится в воскресенье в Фергане — претендующий на призовые места клуб «Нефтчи» примет на своем поле алмалыкский АГМК.

Напряженные сражения недели: битвы в долине и столичные экзамены

Самые горячие события, ожидающие болельщиков в 27-м туре:

Матч, равный финалу в Фергане: противостояние команд «Нефтчи» и АГМК ожидается главным событием тура. Для обеих команд каждое очко на вес золота;

Противостояние «Андижан» – «Локомотив»: в субботу на стадионе «Бобур Арена» андижанцы испытают на прочность столичных «железнодорожников»;

Хозяева поля в Ташкенте «Пахтакор»: столичный клуб «Пахтакор» в последнем матче тура сразится с командой «Коканд-1912». Также каршинский «Насаф» отправится на выезд в Бухару.

Полный календарь 27-го тура Суперлиги:

5 ноября (четверг):

18:30. «Бунёдкор» — «Хорезм»

6 ноября (пятница):

18:30. «Согдиана» — «Динамо»

7 ноября (суббота):

16:00. «Андижан» — «Локомотив»

16:15. «Машъал» — «Сурхан»

18:30. «Кызылкум» — «Навбахор»

8 ноября (воскресенье):

16:00. «Нефтчи» — АГМК (Центральный матч тура)

16:00. «Бухара» — «Насаф»

18:15. «Пахтакор» — «Коканд-1912»

В Суперлиге приближается кульминационный момент сезона, и результат каждой игры может кардинально изменить позиции в итоговой таблице.