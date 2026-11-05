27-й тур Суперлиги: матч «Нефтчи» – АГМК, долинные дерби и полное расписание игр

·90·Спорт
27-й тур Суперлиги: матч «Нефтчи» – АГМК, долинные дерби и полное расписание игр
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  • Матчи 27-го тура Суперлиги Узбекистана начнутся 5 ноября и продлятся четыре дня.
  • В центральном матче тура команды «Нефтчи» и АГМК, борющиеся за призовые места, сразятся в Фергане.
  • Также в рамках тура запланированы такие интересные противостояния, как «Андижан» – «Локомотив», «Пахтакор» – «Коканд-1912» и «Бухара» – «Насаф».

В Суперлиге Узбекистана, когда решается судьба верхних строчек турнирной таблицы и призовых мест, дан старт матчам 27-го тура. Игры этого тура, которые начинаются сегодня, 5 ноября, продлятся 4 дня и подарят футбольным болельщикам ряд бескомпромиссных противостояний.

Безусловно, центральный и самый напряженный матч тура состоится в воскресенье в Фергане — претендующий на призовые места клуб «Нефтчи» примет на своем поле алмалыкский АГМК.

Напряженные сражения недели: битвы в долине и столичные экзамены

Самые горячие события, ожидающие болельщиков в 27-м туре:

  • Матч, равный финалу в Фергане: противостояние команд «Нефтчи» и АГМК ожидается главным событием тура. Для обеих команд каждое очко на вес золота;

  • Противостояние «Андижан» – «Локомотив»: в субботу на стадионе «Бобур Арена» андижанцы испытают на прочность столичных «железнодорожников»;

  • Хозяева поля в Ташкенте «Пахтакор»: столичный клуб «Пахтакор» в последнем матче тура сразится с командой «Коканд-1912». Также каршинский «Насаф» отправится на выезд в Бухару.

Полный календарь 27-го тура Суперлиги:

5 ноября (четверг):

  • 18:30. «Бунёдкор» — «Хорезм»

6 ноября (пятница):

  • 18:30. «Согдиана» — «Динамо»

7 ноября (суббота):

  • 16:00. «Андижан» — «Локомотив»

  • 16:15. «Машъал» — «Сурхан»

  • 18:30. «Кызылкум» — «Навбахор»

8 ноября (воскресенье):

  • 16:00. «Нефтчи» — АГМК (Центральный матч тура)

  • 16:00. «Бухара» — «Насаф»

  • 18:15. «Пахтакор» — «Коканд-1912»

В Суперлиге приближается кульминационный момент сезона, и результат каждой игры может кардинально изменить позиции в итоговой таблице.

Суперлига УзбекистанаНефтчиАГМКПахтакор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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