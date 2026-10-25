Алишер Ганиев поднялся на пьедестал почета на чемпионате мира в Казахстане
В Казахстане на престижном чемпионате мира по спортивной борьбе национальная сборная Узбекистана завоевала свою первую медаль.
Защищавший честь нашей страны в весовой категории до 60 килограммов по греко-римской борьбе талантливый палван Алишер Ганиев продемонстрировал высокое мастерство на соревнованиях и удостоился бронзовой медали мирового первенства.
Решающая схватка и победа над соперником из Германии
В поединке за третье место соревнований наш соотечественник в полной мере проявил свой опыт и техническое превосходство:
Борьба за пьедестал: В схватке за бронзовую медаль Ганиев вышел на ковер с представителем сборной Германии;
Уверенное преимущество: Узбекский борцов действовал против соперника активно и по продуманному плану, завоевав полное преимущество и обеспечив себе победу;
Первая награда национальной сборной: Данный результат был зафиксирован как первая медаль, завоеванная сборной Узбекистана на этом чемпионате мира в Казахстане.
Успехи на чемпионатах мира подряд
Для Алишера Ганиева это не первый успех на чемпионате мира:
Двукратный призер ЧМ: На прошлогоднем мировом первенстве наш соотечественник победил всех соперников и дошел до финала, а благодаря бронзе нынешнего турнира довел количество своих мировых медалей до двух;
Стабильность на международной арене: Тот факт, что молодой и перспективный палван два чемпионата мира подряд оказывается в числе призеров, еще раз доказал, что он является одним из ведущих борцов мира в своей весовой категории.
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