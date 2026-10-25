Алишер Ганиев поднялся на пьедестал почета на чемпионате мира в Казахстане

В Казахстане на престижном чемпионате мира по спортивной борьбе национальная сборная Узбекистана завоевала свою первую медаль.

Защищавший честь нашей страны в весовой категории до 60 килограммов по греко-римской борьбе талантливый палван Алишер Ганиев продемонстрировал высокое мастерство на соревнованиях и удостоился бронзовой медали мирового первенства.

Решающая схватка и победа над соперником из Германии

В поединке за третье место соревнований наш соотечественник в полной мере проявил свой опыт и техническое превосходство:

Борьба за пьедестал: В схватке за бронзовую медаль Ганиев вышел на ковер с представителем сборной Германии;

Уверенное преимущество: Узбекский борцов действовал против соперника активно и по продуманному плану, завоевав полное преимущество и обеспечив себе победу;

Первая награда национальной сборной: Данный результат был зафиксирован как первая медаль, завоеванная сборной Узбекистана на этом чемпионате мира в Казахстане.

Успехи на чемпионатах мира подряд

Для Алишера Ганиева это не первый успех на чемпионате мира: