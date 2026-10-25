Алишер Ганиев поднялся на пьедестал почета на чемпионате мира в Казахстане

·69·Спорт
Алишер Ганиев поднялся на пьедестал почета на чемпионате мира в Казахстане

В Казахстане на престижном чемпионате мира по спортивной борьбе национальная сборная Узбекистана завоевала свою первую медаль.

Защищавший честь нашей страны в весовой категории до 60 килограммов по греко-римской борьбе талантливый палван Алишер Ганиев продемонстрировал высокое мастерство на соревнованиях и удостоился бронзовой медали мирового первенства.

Решающая схватка и победа над соперником из Германии

В поединке за третье место соревнований наш соотечественник в полной мере проявил свой опыт и техническое превосходство:

  • Борьба за пьедестал: В схватке за бронзовую медаль Ганиев вышел на ковер с представителем сборной Германии;

  • Уверенное преимущество: Узбекский борцов действовал против соперника активно и по продуманному плану, завоевав полное преимущество и обеспечив себе победу;

  • Первая награда национальной сборной: Данный результат был зафиксирован как первая медаль, завоеванная сборной Узбекистана на этом чемпионате мира в Казахстане.

Успехи на чемпионатах мира подряд

Для Алишера Ганиева это не первый успех на чемпионате мира:

  • Двукратный призер ЧМ: На прошлогоднем мировом первенстве наш соотечественник победил всех соперников и дошел до финала, а благодаря бронзе нынешнего турнира довел количество своих мировых медалей до двух;

  • Стабильность на международной арене: Тот факт, что молодой и перспективный палван два чемпионата мира подряд оказывается в числе призеров, еще раз доказал, что он является одним из ведущих борцов мира в своей весовой категории.

Алишер ГаниевГреко-римская борьбаЧемпионат мираСборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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