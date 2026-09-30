Жалгасбай Бердимуратов завоевал бронзовую медаль со счетом 9:1

Делегация Узбекистана пополнила свою копилку еще одной медалью в Айти-Нагое. Выступающий в весовой категории до 87 кг по греко-римской борьбе Жалгасбай Бердимуратов в схватке за бронзовую медаль победил казахстанца Шамиля Ожаева со счетом 9:1.

Об этом сообщило Министерство спорта Республики Узбекистан.

Решающий поединок за бронзу

Для Бердимуратова эта встреча была важнейшим противостоянием, дающим право подняться на пьедестал почета. В поединке против представителя Казахстана Шамиля Ожаева наш соотечественник завладел преимуществом и в итоге одержал победу со счетом 9:1.

Таким образом, Жалгасбай Бердимуратов стал обладателем бронзовой медали Азиатских игр в Айти-Нагое.

Представитель Узбекистана поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 87 кг.

Очередная награда для Узбекистана

Медаль Бердимуратова стала еще одним важным результатом для делегации Узбекистана по греко-римской борьбе в Айти-Нагое.

В частности, уверенная победа со счетом 9:1 в схватке за бронзу показала, что узбекский палван завершил соревнование с достойным результатом.

Азиатские игры в Айти и Нагое продолжаются. Впереди у спортсменов Узбекистана борьба за новые медали.

А Жалгасбай Бердимуратов сегодня вписал свое имя в число бронзовых призёров соревнований.