В Казахстане трехлетняя девочка впала в кому после приема у стоматолога

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В Казахстане трехлетняя девочка впала в кому после приема у стоматолога

В Павлодарской области Казахстана трехлетняя девочка впала в кому после приема у стоматолога. По словам родственников, несмотря на то, что у ребенка во время лечения зубов возникли проблемы с дыханием, врач продолжил процедуру. В настоящее время врачи уже три дня борются за жизнь девочки. Об этом сообщает Тенгриневс.

Родственники ребенка рассказали, что во время стоматологической процедуры состояние девочки резко ухудшилось. Ее тетя в обращении в социальных сетях сообщила, что у ребенка запали глаза и нарушилось дыхание. Однако, по ее словам, врач не прекратил процедуру.

«Когда мама начала кричать, что с ее дочкой что-то происходит, врач ответил, что это состояние пройдет», — говорит женщина.

По ее словам, мать попросила вызвать скорую помощь, но врач не сразу откликнулся на эту просьбу.

«После того как моя сестра заплакала, медсестра из соседней комнаты вызвала скорую. Ребенок потерял сознание, изо рта шла пена. А врач, не оказав медицинской помощи, отошел в сторону и не попытался помочь ребенку. В результате было упущено драгоценное время. Неизвестно, какие процедуры проводились девочке и какое лекарство ей ввели», — рассказала она.

По словам родственницы, по дороге в больницу у девочки остановилось сердце. Второй остановка сердца произошла уже в больнице.

«Ребенок уже три дня находится в реанимации, без сознания и в состоянии комы», — добавила жительница Павлодара.

В управлении здравоохранения Павлодарской области также подтвердили, что состояние девочки крайне тяжелое. Согласно официальной информации, ребенок 2023 года рождения был доставлен в больницу 21 октября. Ее не стали задерживать в приемном покое и сразу перевели в реанимацию.

Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ей оказывается интенсивная терапия. Также были проведены телемедицинские консультации со специалистами Национального научного центра материнства и детства и Национального научного кардиохирургического центра. На них были согласованы тактика лечения пациентки и дальнейшие медицинские меры.

Что сказали в стоматологической клинике?

Стоматологическая клиника, где лечилась девочка, прокомментировала произошедшее, заявив, что безопасность пациентов и качество медицинских услуг являются для них приоритетом.

«Все процедуры проводятся строго в соответствии с медицинскими протоколами. В настоящее время проводится официальное расследование для выяснения всех объективных обстоятельств и причин ситуации. До окончания проверки делать выводы о вине сотрудников клиники пока рано», — говорится в заявлении клиники.

Представители клиники также напомнили, что за распространение недостоверной информации и клевету предусмотрена ответственность по законодательству.

По данным областного управления здравоохранения, в настоящее время правоохранительные органы изучают детали происшествия. На основе результатов расследования инциденту будет дана правовая оценка. В управлении также сообщили, что данная клиника оказывает медицинские услуги в рамках государственного заказа.

Павлодарстоматологияврачебная ошибкаКазахстан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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