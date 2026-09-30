Айтжан Халмаханов победил японского соперника и стал чемпионом Азии

В копилке делегации Узбекистана в Аити и Нагое появилась еще одна золотая медаль. Выступавший в весовой категории до 67 кг по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов в финале победил представителя принимающей стороны Японии Кётаро Согабе со счетом 3:2 и стал чемпионом Азиатских игр.

Об этом сообщила Национальная олимпийская комиссия Узбекистана.

3:2 в финале — победа, равная чемпионству

Для Айтжана Халмаханова самый важный поединок соревнований прошел именно в финале. Против него выступал не просто сильный соперник, но и представитель страны-хозяйки — Кётаро Согабе.

Борьба на татами прошла ожидаемо бескомпромиссно. В финале, где велась серьезная борьба за каждое очко, Халмаханов в итоге одержал верх со счетом 3:2.

Именно эта разница в одно очко принесла узбекскому палвану чемпионство Азиатских игр.

Айтжан Халмаханов — чемпион Азиатских игр Аити–Нагоя-2026!

Серьезное испытание против спортсмена хозяев турнира

Уже сама борьба в финале с представителем Японии означала дополнительное давление для Халмаханова. Спортсмен-хозяин соревнований боролся за чемпионство на глазах у своих болельщиков.

Однако Айтжан Халмаханов не растерялся в решающий момент.

Победа со счетом 3:2 показала, что он эффективно использовал каждую возможность в финале. Главное, что узбекский палван удержал преимущество в конце поединка и завоевал чемпионство.

Еще одно золото для Узбекистана

На Азиатских играх в Аити и Нагое спортсмены Узбекистана продолжают борьбу за медали.

Чемпионство Халмаханова стало еще одним ценным результатом для делегации страны. Особенно примечательна победа в финале в таком виде спорта, как греко-римская борьба, где сила и тактическое мастерство имеют решающее значение.

А победа со счетом 3:2 над представителем страны-хозяйки сделала эту золотую медаль еще более ярким достижением.

Самая важная цифра финала — 3:2

В борьбе победу зачастую определяет не с большим отрывом, а именно добытая с разницей в одно очко победа, которая и знаменует чемпионство.

Финал Айтжана Халмаханова стал одним из таких поединков. Результат со счетом 3:2 говорит о том, насколько напряженной была схватка.

Однако на пьедестале учитывается не счет, а победа. А для Халмаханова эта цифра теперь будет ассоциироваться с чемпионством Азиатских игр.

Золотая медаль — Узбекистану!

На проходящих в городах Аити и Нагоя Азиатских играх продолжается гонка за медали для спортсменов нашей страны.

Айтжан Халмаханов же стал одним из очередных спортсменов, которые сегодня подняли флаг Узбекистана на самую высокую ступень пьедестала почета.

В финале он победил японского борца со счетом 3:2 и стал чемпионом Азиатских игр по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов.

На арене хозяев, в решающем финале и с преимуществом всего в одно очко — Айтжан Халмаханов принес Узбекистану очередное золото.