Сборная Узбекистана завоевала серебряную и бронзовую медали на ЧМ в Астане

·50·Спорт
Сборная Узбекистана завоевала серебряную и бронзовую медали на ЧМ в Астане

Члены национальной сборной Узбекистана успешно выступают на очередном чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем в столице Казахстана — городе Астане. В ходе напряженных и бескомпромиссных поединков по греко-римской борьбе двое наших соотечественников поднялись на пьедестал почета, пополнив копилку нашей сборной ценными медалями.

В этих соревнованиях, где на ковер вышли сильнейшие борцы планеты, наши спортсмены продемонстрировали высокую волю к победе и техническое мастерство, подарив болельщикам захватывающие моменты.

Подробности соревнований в Астане: финал и схватка за бронзу

Решающие поединки на ковре завершились следующим образом:

  • Серебряная медаль Айтжана Халмаханова: Наш соотечественник Айтжан Халмаханов в ходе турнира уверенно победил всех своих соперников и дошел до финальной стадии; в упорной борьбе за золотую медаль он сразился с опытным иранским борцом Саидом Лейвеем, по итогам бескомпромиссного противостояния уступил сопернику и стал обладателем серебряной медали чемпионата мира;

  • Бронзовая победа Озодбека Халимбоева: Еще один наш талантливый борец Озодбек Халимбоев в драматичной встрече за третье место вышел на ковер против представителя сборной Болгарии; продемонстрировав в ходе схватки точные приемы и тактическое превосходство, Озодбек одержал победу над соперником и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира;

  • Командный результат: Эти достижения наших борцов греко-римского стиля внесли важный вклад в укрепление позиций спортивной делегации Узбекистана в общекомандном зачете на мировом первенстве в Астане.

Соревнования чемпионата мира на коврах Астаны продолжаются, и другие узбекские борцы в ближайшие дни также продолжат борьбу за призовые места.

Айтжан ХалмахановОзодбек ХалимбоевГреко-римская борьбаЧемпионат мира по спортивной борьбе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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