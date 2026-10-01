Шаг до золота: Алишер Ганиев завоевал серебро в Айти–Нагое

·37·Спорт
Шаг до золота: Алишер Ганиев завоевал серебро в Айти–Нагое

Узбекский пахлаван Алишер Ганиев успешно преодолел путь до финала на Азиатских играх Айти–Нагоя–2026. Однако в решающем бескомпромиссном поединке против соперника из Кыргызстана наш соотечественник довольствовался серебряной медалью.

Таким образом, член национальной сборной Узбекистана по греко-римской борьбе пополнил копилку делегации страны еще одной наградой.

Ганиев уверенно прошел путь до финала

Алишер Ганиев защищал честь страны на Азиатских играх Айти–Нагоя–2026 в весовой категории до 60 килограммов.

Уже на начальных этапах соревнований он показал, что прибыл в Японию с серьезными намерениями. Успешно выступив в предварительных встречах, Ганиев завоевал право участвовать в самом важном поединке — за золотую медаль.

Уже сам этот результат стал важным показателем для узбекской греко-римской борьбы.

Финальный поединок за золото

В решающем матче Ганиеву противостоял представитель Кыргызстана.

Финал прошел в бескомпромиссной борьбе. Оба борца отдали все силы ради чемпионства Азиатских игр. Хотя Ганиев на протяжении схватки оказывал достойное сопротивление сопернику, в итоге преимущество оказалось на стороне кыргызстанского спортсмена.

В результате Алишер Ганиев завершил финал на втором месте и стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.

Ганиеву до золота не хватило всего одного шага, но успешное выступление до самого финала внесло его в число призеров Айти–Нагои–2026.

Очередная медаль делегации Узбекистана

Серебро Алишера Ганиева стало одной из очередных наград делегации Узбекистана в Айти–Нагое.

В ходе соревнований узбекские спортсмены ведут упорную борьбу за медали как в различных направлениях борьбы, так и в других видах спорта.

А выход Ганиева в финал был отмечен как еще один примечательный результат национальной сборной по греко-римской борьбе на Азиатских играх.

Золото не покорилось, но сам финал — это большой результат

В спорте порой приходится ограничиваться серебряной медалью в шаге от чемпионства. Именно так прошел финал в Айти–Нагое–2026 для Алишера Ганиева.

Хотя он не смог завоевать золотую медаль, он стал призером Азиатских игр в весовой категории до 60 килограммов.

Для делегации Узбекистана серебряная медаль Ганиева стала еще одной ценной наградой, пополнившей копилку медалей в Айти–Нагое. Соревнования еще продолжаются, и впереди у наших соотечественников борьба за новые медали.

Алишер ГаниевАйти–Нагоя–2026Азиатские игрыГреко-римская борьба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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