На Азиатских играх наши академические гребцы завершили соревнования на пьедестале почета

·3·Спорт
На Азиатских играх наши академические гребцы завершили соревнования на пьедестале почета

На проходящих в японских городах Айти и Нагоя КсКс летних Азиатских играх сборная Узбекистана по академической гребле успешно завершила свое выступление с беспрецедентным мужеством и очередной серией медалей. Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана, на последнем решающем этапе финальных заездов наши соотечественники завоевали сразу 2 серебряные и 1 бронзовую медали, пополнив копилку нашей делегации. В женских соревнованиях двоек (В2-) тандем Айданы Сметуллаевой и Анны Аксеновой продемонстрировал высокое мастерство, пересек финишную черту вторым и обеспечил себе серебряную медаль.

В мужских командных соревнованиях наши экипажи также прочно закрепились на пьедестале: в гонке четверок распашных без рулевого (М4кс) квартет в составе Давржона Давронова, Шахбоза Холмурзаева, Мехрожбека Маматкулова и Павла Сорина замкнул тройку сильнейших, завоевав бронзовую медаль. Еще один мужской экипаж четверки распашной без рулевого (М4-) в составе Дилшода Худойбердиева, Фазлиддина Каримова, Алишера Турдиева и Максима Голубева в упорной борьбе с сильнейшими соперниками континента занял 2-е место, записав на счет Узбекистана очередную серебряную медаль. Эти победы в очередной раз доказали, что национальная школа академической гребли Узбекистана является абсолютным лидером на континенте не только в одиночных, но и в парных и четверных экипажах.

В чем же феномен наших спортсменов, поднявшихся на пьедестал в нескольких дисциплинах на одних соревнованиях, какие возможности откроет такая стабильность экипажей в предстоящем олимпийском цикле и как она укрепила позиции нашей делегации в общекомандном зачете по водным видам спорта?

«2 серебра, 1 бронза и натиск квартетов»: 5 главных итогов соревнований

Самые важные показатели из окончательных результатов, предоставленных Национальным олимпийским комитетом:

  • Закрепление участия 3 медалями: Наши академические гребцы завершили выступления на Азиатских играх завоеванием 2 серебряных и 1 бронзовой медали за один день;

  • Серебряный финиш Сметуллаевой и Аксеновой: В женской двойке (В2-) наши соотечественницы пропустили вперед только победителя, став вице-чемпионками континента;

  • Бронзовый триумф квартета М4кс: Четверка Давронова, Холмурзаева, Маматкулова и Сорина в непрерывной конкурентной борьбе заняла 3-ю ступень пьедестала;

  • Серебряный финиш экипажа М4-: Тандем Худойбердиева, Каримова, Турдиева и Голубева оформил 2-е место в бескомпромиссном финале;

  • Демонстрация универсального мастерства: Поднявшиеся в предыдущие дни на пьедестал в одиночках и двойках наши атлеты завоевали медали и в составе четверок, показав высокую физическую выносливость.

«Айти-Нагоя-2026»: Анализ программ по академической гребле и завоеванных медалей

Сравнение последних трех программ, участвовавших в них составов и зафиксированных результатов:

Дисциплина и программа

Участвовавшие члены экипажа

Завоеванная медаль

Характер борьбы и накал конкуренции

В2- (Женские двойки)

Айдана Сметуллаева и Анна Аксенова

Серебряная медаль (2-е место)

Сильный финиш среди самых быстрых женских двоек Азии

М4- (Мужские четверки)

Д. Худойбердиев, Ф. Каримов, А. Турдиев, М. Голубев

Серебряная медаль (2-е место)

Серебряная гонка с безупречной синхронностью и на высокой скорости

М4кс (Мужские четверки парные)

Д. Давржона, Ш. Холмурзаев, М. Маматкулов, П. Сорин

Бронзовая медаль (3-е место)

Полет четверок: ценная бронза, завоеванная в острой борьбе

Итоговый общий показатель

В разрезе всех 3 финальных программ

3 медали (2 серебра, 1 бронза)

Успешная точка узбекской школы гребли на соревнованиях

Спортивная экспертиза и анализ: почему результаты четверок и двоек считаются стратегическим успехом?

Выводы международных спортивных аналитиков и национального тренерского штаба:

  • Сплоченность квартетов — признак зрелости школы: если в одиночных лодках спортсмен полагается только на собственные силы, то в четырехместных лодках, таких как М4- и М4кс, требуется движение четырех спортсменов в одном дыхании, в одну секунду и с одинаковой скоростью; одновременный выход на пьедестал сразу двух наших четверок доказывает, что командная синхронность достигла наивысшей точки;

  • Двойной героизм лидеров: участие таких спортсменов, как Шахбоз Холмурзаев (завоевавший серебро в одиночке), Маматкулов и Сорин (получившие серебро в двойке), Турдиев и Голубев (выигравшие бронзу в двойке), в составе больших четверок спустя короткое время и их призовые места продемонстрировали их способность к беспрецедентному физическому восстановлению;

  • Важное достижение в женской гребле: серебряная медаль Айданы Сметуллаевой и Анны Аксеновой наглядно показала, что в программах среди женщин Узбекистан воспитал новое поколение, способное на равных бороться с элитой Азии;

  • Фундамент общекомандного зачета на КсКс Азиатских играх: завершение нашими академическими гребцами этих соревнований с пакетом из нескольких золотых, серебряных и бронзовых медалей стало одним из главных факторов укрепления качества медалей нашей делегации и ее позиций в топ-10 общего зачета.

Мужественно боровшиеся на водных просторах Японии наши гребцы еще трижды высоко подняли наш национальный флаг на соревнованиях «Айти-Нагоя-2026».

Как вы думаете, насколько выход наших академических гребцов на пьедестал в нескольких дисциплинах за один день и завоевание 3 медалей гарантируют перспективы узбекского водного спорта на предстоящих Олимпийских играх? Какую личную оценку вы даете серебряно-бронзовым финишам наших квартетов и девушек? Оставляйте свои мнения и пожелания чемпионам в комментариях, а также делитесь этой статьей, дарящей национальную гордость, со всеми любителями спорта!

Айти-Нагоя-2026Национального олимпийского комитета УзбекистанаАкадемические гребцыАйдана Сметуллаева
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Наши академические гребцы заняли пьедестал почёта на Азиатских играхНаши академические гребцы заняли пьедестал почёта на Азиатских играхСегодня 10:57Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаралиев завоевали золотую медаль на Азиатских играхШахзод Нурматов и Собиржон Сафаралиев завоевали золотую медаль на Азиатских играхСегодня 17:10«Золотой финиш Шохсанам Шерзодовой»: Флаг Узбекистана гордо поднят на Азиатских играх«Золотой финиш Шохсанам Шерзодовой»: Флаг Узбекистана гордо поднят на Азиатских играхСегодня 10:59Самая курьезная уловка: как бразильский атлет получил деньги сразу от 11 спонсоров?Самая курьезная уловка: как бразильский атлет получил деньги сразу от 11 спонсоров?10 сентября 09:32Узбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титлеУзбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титле28 августа 12:26Зайнаб Дайибекова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх — драма в фехтованииЗайнаб Дайибекова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх — драма в фехтованииСегодня 17:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?