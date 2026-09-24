На Азиатских играх наши академические гребцы завершили соревнования на пьедестале почета

На проходящих в японских городах Айти и Нагоя КсКс летних Азиатских играх сборная Узбекистана по академической гребле успешно завершила свое выступление с беспрецедентным мужеством и очередной серией медалей. Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана, на последнем решающем этапе финальных заездов наши соотечественники завоевали сразу 2 серебряные и 1 бронзовую медали, пополнив копилку нашей делегации. В женских соревнованиях двоек (В2-) тандем Айданы Сметуллаевой и Анны Аксеновой продемонстрировал высокое мастерство, пересек финишную черту вторым и обеспечил себе серебряную медаль.

В мужских командных соревнованиях наши экипажи также прочно закрепились на пьедестале: в гонке четверок распашных без рулевого (М4кс) квартет в составе Давржона Давронова, Шахбоза Холмурзаева, Мехрожбека Маматкулова и Павла Сорина замкнул тройку сильнейших, завоевав бронзовую медаль. Еще один мужской экипаж четверки распашной без рулевого (М4-) в составе Дилшода Худойбердиева, Фазлиддина Каримова, Алишера Турдиева и Максима Голубева в упорной борьбе с сильнейшими соперниками континента занял 2-е место, записав на счет Узбекистана очередную серебряную медаль. Эти победы в очередной раз доказали, что национальная школа академической гребли Узбекистана является абсолютным лидером на континенте не только в одиночных, но и в парных и четверных экипажах.

В чем же феномен наших спортсменов, поднявшихся на пьедестал в нескольких дисциплинах на одних соревнованиях, какие возможности откроет такая стабильность экипажей в предстоящем олимпийском цикле и как она укрепила позиции нашей делегации в общекомандном зачете по водным видам спорта?

«2 серебра, 1 бронза и натиск квартетов»: 5 главных итогов соревнований

Самые важные показатели из окончательных результатов, предоставленных Национальным олимпийским комитетом:

Закрепление участия 3 медалями: Наши академические гребцы завершили выступления на Азиатских играх завоеванием 2 серебряных и 1 бронзовой медали за один день;

Серебряный финиш Сметуллаевой и Аксеновой: В женской двойке (В2-) наши соотечественницы пропустили вперед только победителя, став вице-чемпионками континента;

Бронзовый триумф квартета М4кс: Четверка Давронова, Холмурзаева, Маматкулова и Сорина в непрерывной конкурентной борьбе заняла 3-ю ступень пьедестала;

Серебряный финиш экипажа М4-: Тандем Худойбердиева, Каримова, Турдиева и Голубева оформил 2-е место в бескомпромиссном финале;

Демонстрация универсального мастерства: Поднявшиеся в предыдущие дни на пьедестал в одиночках и двойках наши атлеты завоевали медали и в составе четверок, показав высокую физическую выносливость.

«Айти-Нагоя-2026»: Анализ программ по академической гребле и завоеванных медалей

Сравнение последних трех программ, участвовавших в них составов и зафиксированных результатов:

Дисциплина и программа Участвовавшие члены экипажа Завоеванная медаль Характер борьбы и накал конкуренции В2- (Женские двойки) Айдана Сметуллаева и Анна Аксенова Серебряная медаль (2-е место) Сильный финиш среди самых быстрых женских двоек Азии М4- (Мужские четверки) Д. Худойбердиев, Ф. Каримов, А. Турдиев, М. Голубев Серебряная медаль (2-е место) Серебряная гонка с безупречной синхронностью и на высокой скорости М4кс (Мужские четверки парные) Д. Давржона, Ш. Холмурзаев, М. Маматкулов, П. Сорин Бронзовая медаль (3-е место) Полет четверок: ценная бронза, завоеванная в острой борьбе Итоговый общий показатель В разрезе всех 3 финальных программ 3 медали (2 серебра, 1 бронза) Успешная точка узбекской школы гребли на соревнованиях

Спортивная экспертиза и анализ: почему результаты четверок и двоек считаются стратегическим успехом?

Выводы международных спортивных аналитиков и национального тренерского штаба:

Сплоченность квартетов — признак зрелости школы: если в одиночных лодках спортсмен полагается только на собственные силы, то в четырехместных лодках, таких как М4- и М4кс, требуется движение четырех спортсменов в одном дыхании, в одну секунду и с одинаковой скоростью; одновременный выход на пьедестал сразу двух наших четверок доказывает, что командная синхронность достигла наивысшей точки;

Двойной героизм лидеров: участие таких спортсменов, как Шахбоз Холмурзаев (завоевавший серебро в одиночке), Маматкулов и Сорин (получившие серебро в двойке), Турдиев и Голубев (выигравшие бронзу в двойке), в составе больших четверок спустя короткое время и их призовые места продемонстрировали их способность к беспрецедентному физическому восстановлению;

Важное достижение в женской гребле: серебряная медаль Айданы Сметуллаевой и Анны Аксеновой наглядно показала, что в программах среди женщин Узбекистан воспитал новое поколение, способное на равных бороться с элитой Азии;

Фундамент общекомандного зачета на КсКс Азиатских играх: завершение нашими академическими гребцами этих соревнований с пакетом из нескольких золотых, серебряных и бронзовых медалей стало одним из главных факторов укрепления качества медалей нашей делегации и ее позиций в топ-10 общего зачета.

Мужественно боровшиеся на водных просторах Японии наши гребцы еще трижды высоко подняли наш национальный флаг на соревнованиях «Айти-Нагоя-2026».

Как вы думаете, насколько выход наших академических гребцов на пьедестал в нескольких дисциплинах за один день и завоевание 3 медалей гарантируют перспективы узбекского водного спорта на предстоящих Олимпийских играх? Какую личную оценку вы даете серебряно-бронзовым финишам наших квартетов и девушек? Оставляйте свои мнения и пожелания чемпионам в комментариях, а также делитесь этой статьей, дарящей национальную гордость, со всеми любителями спорта!