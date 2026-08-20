Делегация Узбекистана завоевала новые медали на чемпионате мира У-20
В Словакии завершились очередные поединки чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет (У-20). В очередной день соревнований представители сборной Узбекистана завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали, увеличив число призовых мест. Сборная по греко-римской борьбе заняла место в тройке сильнейших в общекомандном зачёте.
Новые медали и результаты по греко-римской борьбе
Узбекские молодые палуаны в напряжённых поединках заняли следующие призовые места:
Серебряная медаль: Достонбек Орипов (-60 кг)
Бронзовая медаль: Нилуфар Нурмухаммадова (-50 кг)
Бронзовая медаль: Сохибджамол Эсбо‘синова (-53 кг)
По итогам соревнований по греко-римской борьбе сборная Узбекистана, набрав в общей сложности 95 очков, заняла почётное 3-е место в общекомандном зачёте, уступив сборным России и Ирана.
Чемпионат мира У-20: положение представителей Узбекистана и сегодняшние поединки
Весовая категория
Спортсмен / этап
Соперник и страна
Статус медали
-60 кг
Достонбек Орипов
—
Серебряная медаль (завоёвана)
-50 кг
Нилуфар Нурмухаммадова
—
Бронзовая медаль (завоёвана)
-53 кг
Сохибджамол Эсбо‘синова
—
Бронзовая медаль (завоёвана)
-65 кг
Мухайё Нарзиллоева (финал)
Маргарита Салназарян (Россия)
Поединок за золотую медаль
-62 кг
Феруза Кайратдинова / О‘. О‘змез
Йифан Чджу (Китай)
Поединок за бронзовую медаль
Решающие поединки в вечерней программе сегодня
В вечерней программе 20 августа две представительницы Узбекистана выйдут на ковёр в борьбе за пьедестал:
В весовой категории -65 кг: Мухайё Нарзиллоева примет участие в финальном поединке за звание чемпионки мира (золотую медаль) против россиянки Маргарита Салназарян.
В весовой категории -62 кг: Феруза Кайратдинова проведёт поединок за бронзовую медаль.
Как вы думаете, сможет ли Мухайё Нарзиллоева победить в финальном поединке и принести Узбекистану очередную золотую медаль чемпионата мира?
Оставляйте свои мнения и пожелания в комментариях, а также поделитесь этой хорошей новостью с близкими, чтобы поддержать наших молодых палуанов!
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