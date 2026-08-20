Делегация Узбекистана завоевала новые медали на чемпионате мира У-20

·7·Спорт
Делегация Узбекистана завоевала новые медали на чемпионате мира У-20

В Словакии завершились очередные поединки чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет (У-20). В очередной день соревнований представители сборной Узбекистана завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали, увеличив число призовых мест. Сборная по греко-римской борьбе заняла место в тройке сильнейших в общекомандном зачёте.

Новые медали и результаты по греко-римской борьбе

Узбекские молодые палуаны в напряжённых поединках заняли следующие призовые места:

  • Серебряная медаль: Достонбек Орипов (-60 кг)

  • Бронзовая медаль: Нилуфар Нурмухаммадова (-50 кг)

  • Бронзовая медаль: Сохибджамол Эсбо‘синова (-53 кг)

По итогам соревнований по греко-римской борьбе сборная Узбекистана, набрав в общей сложности 95 очков, заняла почётное 3-е место в общекомандном зачёте, уступив сборным России и Ирана.

Чемпионат мира У-20: положение представителей Узбекистана и сегодняшние поединки

Весовая категория

Спортсмен / этап

Соперник и страна

Статус медали

-60 кг

Достонбек Орипов

Серебряная медаль (завоёвана)

-50 кг

Нилуфар Нурмухаммадова

Бронзовая медаль (завоёвана)

-53 кг

Сохибджамол Эсбо‘синова

Бронзовая медаль (завоёвана)

-65 кг

Мухайё Нарзиллоева (финал)

Маргарита Салназарян (Россия)

Поединок за золотую медаль

-62 кг

Феруза Кайратдинова / О‘. О‘змез

Йифан Чджу (Китай)

Поединок за бронзовую медаль

Решающие поединки в вечерней программе сегодня

В вечерней программе 20 августа две представительницы Узбекистана выйдут на ковёр в борьбе за пьедестал:

  • В весовой категории -65 кг: Мухайё Нарзиллоева примет участие в финальном поединке за звание чемпионки мира (золотую медаль) против россиянки Маргарита Салназарян.

  • В весовой категории -62 кг: Феруза Кайратдинова проведёт поединок за бронзовую медаль.

Как вы думаете, сможет ли Мухайё Нарзиллоева победить в финальном поединке и принести Узбекистану очередную золотую медаль чемпионата мира?

Оставляйте свои мнения и пожелания в комментариях, а также поделитесь этой хорошей новостью с близкими, чтобы поддержать наших молодых палуанов!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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