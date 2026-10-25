В Казахстане 45-летняя женщина наказана за поступок несовершеннолетнего сына (видео)

·89·Мир
В Казахстане 45-летняя женщина наказана за поступок несовершеннолетнего сына (видео)

В Жамбылской области Казахстана 45-летняя женщина была привлечена к ответственности за то, что ее сын управлял ее автомобилем и устроил опасный дрифт. Об этом сообщает НУР.КЗ со ссылкой на областной департамент полиции.

По данным Департамента полиции Жамбылской области, инцидент с опасным вождением был зафиксирован отделом полиции Меркенского района, по нему была проведена соответствующая проверка.

«45-летняя гражданка привлечена к административной ответственности за то, что позволила несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем.

Транспортное средство конфисковано», — говорится в сообщении полиции.

Кроме того, сотрудники полиции разъяснили женщине правовые последствия подобных действий и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Жамбылская областьМеркенский районПравила дорожного движенияNUR.KZ
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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