В Казахстане 45-летняя женщина наказана за поступок несовершеннолетнего сына (видео)
В Жамбылской области Казахстана 45-летняя женщина была привлечена к ответственности за то, что ее сын управлял ее автомобилем и устроил опасный дрифт. Об этом сообщает НУР.КЗ со ссылкой на областной департамент полиции.
По данным Департамента полиции Жамбылской области, инцидент с опасным вождением был зафиксирован отделом полиции Меркенского района, по нему была проведена соответствующая проверка.
«45-летняя гражданка привлечена к административной ответственности за то, что позволила несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем.
Транспортное средство конфисковано», — говорится в сообщении полиции.
Кроме того, сотрудники полиции разъяснили женщине правовые последствия подобных действий и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
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