В Казахстане 45-летняя женщина наказана за поступок несовершеннолетнего сына (видео)

В Жамбылской области Казахстана 45-летняя женщина была привлечена к ответственности за то, что ее сын управлял ее автомобилем и устроил опасный дрифт. Об этом сообщает НУР.КЗ со ссылкой на областной департамент полиции.

По данным Департамента полиции Жамбылской области, инцидент с опасным вождением был зафиксирован отделом полиции Меркенского района, по нему была проведена соответствующая проверка.

«45-летняя гражданка привлечена к административной ответственности за то, что позволила несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем.

Транспортное средство конфисковано», — говорится в сообщении полиции.

Кроме того, сотрудники полиции разъяснили женщине правовые последствия подобных действий и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.