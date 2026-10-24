Кубок Узбекистана: где и когда пройдут полуфиналы? ПФЛ объявила спорное решение

·58·Спорт
Кубок Узбекистана: где и когда пройдут полуфиналы? ПФЛ объявила спорное решение

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) официально объявила даты и названия стадионов, которые примут матчи 1/2 финала Кубка Узбекистана по футболу.

В результате ряда изменений в календаре и логистике турнира, ремонта стадионов, а также голосования клубов, полуфинальные матчи решено было организовать на нейтральных полях.

Полуфинальные матчи: два жарких противостояния 24 ноября

Согласно договоренности между ПФЛ и клубами, дошедшими до полуфинала, оба полуфинальных матча пройдут после ноябрьских дней ФИФА — 24 ноября:

  • «Андижан» — «Локомотив»: Встреча пройдет на стадионе АГМК в Алмалыке;

  • АГМК — «Навбахор»: Матч состоится на стадионе «Локомотив» в Ташкенте.

Почему изменился централизованный план в Ташкенте?

Изначально предполагалось провести решающие матчи вплоть до финала в столице в централизованном порядке. Однако на этот процесс повлияли следующие факторы:

  • Закрытие стадионов: Газоны главных арен Ташкента — «Бунёдкор», «Жар» и «Олимпийский» — закрыты на ремонт, а на арене «Пахтакор» продолжаются работы по ремонту трибун;

  • Отклонение валлийского (долиного) варианта: Лига выдвигала предложение провести 1/2 финала в Намангане и Фергане, а финал отдать на

    стадион «Центральный»
    в Намангане. Но для этого требовалось полное согласие 4 клубов. Так как клубы «Андижан», АГМК и «Локомотив» проголосовали за сохранение прежнего плана, это предложение не было принято;

  • Фактор международной арены: Поскольку «Пахтакор» и «Насаф» выбыли из борьбы за кубок в 1/8 финала, а «Нефтчи» — в 1/4 финала, в календаре освободились удобные дни для полуфиналистов.

Где и когда пройдет финал? Два сценария

Место проведения решающего финального матча турнира будет напрямую зависеть от результатов полуфиналов:

  • Если выйдут ташкентские клубы: Если в финал пробьются столичные команды, решающий кубковый матч состоится в городе Ташкенте;

  • Если будет долинное дерби: Если в финал выйдут «Андижан» и «Навбахор», решающая игра пройдет на великолепном стадионе «Истиклол» в Фергане;

  • Почему неизвестна дата финала? Клуб «Андижан» пока полностью не решил вопрос выхода на безопасное расстояние от зоны плей-офф в Суперлиге. По этой причине дата финала будет определена точно после завершения полуфинальных матчей, в зависимости от турнирного положения андижанцев в чемпионате.

Кубок УзбекистанаПФЛФК АндижанНавбахор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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