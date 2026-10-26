Приедет ли Роналду в Ташкент на матч «Пахтакор» — «Аль-Наср»? Билеты на игру уже в продаже

2 ноября на ташкентском стадионе «Пахтакор» местный клуб должен встретиться на поле с саудовским «Аль-Насром». Билеты на матч уже поступили в продажу, их стоимость достигает 600 тысяч сумов.

Один из главных аспектов этого матча — цены на билеты. Если на некоторые другие матчи «Пахтакора» болельщики имели возможность проходить бесплатно, то за просмотр этой игры со стадиона придется потратить значительно больше денег.

При этом ВИП-билеты в открытую продажу не поступали.

Однако есть важный момент, на который болельщикам стоит обратить внимание: участие Криштиану Роналду в матче пока официально не подтверждено. Поэтому покупка билета не гарантирует возможности увидеть португальскую звезду на поле.

Тем не менее, предстоящая встреча вызывает огромный интерес у любителей футбола. А цены на билеты стали одной из главных тем для обсуждения вокруг матча.