Живая легенда мирового футбола Криштиану Роналду, как ожидается, прибудет в Ташкент 2 ноября текущего года. Клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португальская звезда, в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК сойдется на поле с многократным чемпионом Узбекистана — командой «Пахтакор».

Планируется, что эта историческая встреча пройдет на величественном столичном стадионе «Бунёдкор».

Ожидаемый футбольный праздник в Ташкенте и меры на транспорте

Визит звезды мирового уровня наверняка вызовет огромный ажиотаж в столице:

Противостояние «Пахтакор» — «Аль-Наср»: Для клубов Узбекистана сыграть на своем поле против одной из сильнейших команд Азии и помериться силами с Роналду станет серьезным испытанием;

«Бунёдкор» как центральная арена: Учитывая огромный интерес тысяч болельщиков, матч предусмотрено провести на вместительном стадионе «Бунёдкор»;

Перекрытие улиц: В день футбольного матча в целях обеспечения безопасности и предотвращения пробок движение транспорта на некоторых центральных улицах вокруг стадиона может быть временно ограничено.

Организация и безопасность: уроки визита МрБеаст

Болельщики и спортивная общественность выражают надежду, что визит столь масштабного уровня будет организован на высшем уровне:

Предотвращение давок: Во избежание повторения массовых беспорядков и давок, которые наблюдались во время недавнего визита в Ташкент всемирно известного блогера МрБеаст, службы безопасности должны принять усиленные меры контроля;

Осторожность вокруг билетов: В связи с тем, что спрос на матч ожидается чрезвычайно высоким, важнейшее значение имеет работа отдельной системы против поддельных билетов и спекуляции.

Ожидается, что выход Криштиану Роналду на ташкентское поле станет одним из самых громких и незабываемых событий в спортивной жизни страны.