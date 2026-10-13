Большой футбол в Ташкенте: Роналду, как ожидается, выйдет на поле стадиона «Бунёдкор»

·49·Спорт
Большой футбол в Ташкенте: Роналду, как ожидается, выйдет на поле стадиона «Бунёдкор»

Живая легенда мирового футбола Криштиану Роналду, как ожидается, прибудет в Ташкент 2 ноября текущего года. Клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португальская звезда, в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК сойдется на поле с многократным чемпионом Узбекистана — командой «Пахтакор».

Планируется, что эта историческая встреча пройдет на величественном столичном стадионе «Бунёдкор».

Ожидаемый футбольный праздник в Ташкенте и меры на транспорте

Визит звезды мирового уровня наверняка вызовет огромный ажиотаж в столице:

  • Противостояние «Пахтакор» — «Аль-Наср»: Для клубов Узбекистана сыграть на своем поле против одной из сильнейших команд Азии и помериться силами с Роналду станет серьезным испытанием;

  • «Бунёдкор» как центральная арена: Учитывая огромный интерес тысяч болельщиков, матч предусмотрено провести на вместительном стадионе «Бунёдкор»;

  • Перекрытие улиц: В день футбольного матча в целях обеспечения безопасности и предотвращения пробок движение транспорта на некоторых центральных улицах вокруг стадиона может быть временно ограничено.

Организация и безопасность: уроки визита МрБеаст

Болельщики и спортивная общественность выражают надежду, что визит столь масштабного уровня будет организован на высшем уровне:

  • Предотвращение давок: Во избежание повторения массовых беспорядков и давок, которые наблюдались во время недавнего визита в Ташкент всемирно известного блогера МрБеаст, службы безопасности должны принять усиленные меры контроля;

  • Осторожность вокруг билетов: В связи с тем, что спрос на матч ожидается чрезвычайно высоким, важнейшее значение имеет работа отдельной системы против поддельных билетов и спекуляции.

Ожидается, что выход Криштиану Роналду на ташкентское поле станет одним из самых громких и незабываемых событий в спортивной жизни страны.

Криштиану РоналдуАль-НасрПахтакорСтадион Бунёдкор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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