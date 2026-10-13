Роналду рассказал о 15-летнем соперничестве с Месси и интересном курьезе за кулисами

·90·Спорт
Роналду рассказал о 15-летнем соперничестве с Месси и интересном курьезе за кулисами

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился искренними мыслями об их многолетних взаимоотношениях с аргентинским легендарным футболистом Лионелем Месси. В интервью изданию Те Тучлине португальская звезда вспомнил дружескую атмосферу за кулисами величайшего противостояния в истории мирового футбола, а также забавный случай на церемониях награждения.

Роналду подчеркнул, что напряжение между ними на поле заключалось лишь в здоровой конкуренции, а в личной жизни они всегда сохраняли друг к другу глубокое уважение.

«Я переводил ему на английский»: Подробности за кулисами

Роналду вспомнил интересный эпизод, происходивший на вечерах вручения престижных наград:

  • 15 лет на одной сцене: «Мы 15 лет стояли бок о бок на одной сцене во время церемоний награждения и всегда отлично ладили», — сказал Криштиану;

  • Забавное переводительство: «Я очень хорошо помню, как переводил Месси то, о чем говорили ведущие и гости на английском языке. Это действительно был очень интересный и смешной момент».

«Мы подгоняли друг друга двигаться вперед»

Португальский бомбардир признал, что соперничество с Месси вывело их обоих на самые высокие вершины как футболистов:

  • Взаимное высокое уважение: «Лео всегда относился ко мне с большим уважением. Конечно, он защищал интересы своего клуба, а я — честь своего. Он боролся за свою сборную, и я тоже за свою национальную команду», — добавил футболист;

  • Здоровая конкуренция и прогресс: «Но это была лишь здоровая спортивная конкуренция. Я уверен, что все эти годы мы постоянно подгоняли друг друга двигаться вперед и развиваться еще больше».

Такое теплое и уважительное отношение друг к другу двух легенд, определивших целую эпоху в истории футбола, производит огромное впечатление на миллионы болельщиков.

Криштиану РоналдуЛионель Мессисборная ПортугалииАль-Наср
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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