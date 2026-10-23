Таинственный жест Роналدو длительностью в несколько секунд озадачил фанатов

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду на этот раз привлек внимание болельщиков не голом, а необычным жестом при уходе с поля. Его действие вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Инцидент произошел после матча «Аль-Насра» против «Неома» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Уходя с поля, Роналду опустил руку вниз и скрестил два пальца.

Клуб «Аль-Наср» опубликовал этот видеофрагмент на своей официальной странице и попросил болельщиков угадать, что означает жест футболиста. После этого пользователи начали выдвигать различные предположения. Однако точных разъяснений о его истинном значении пока не поступало.

В этом матче «Аль-Наср» победил «Неом» со счетом 1:0. Сам же Роналду по ходу игры не реализовал пенальти, но провел на поле весь матч.

Пока ни сам футболист, ни клуб не раскрыли смысл тайного жеста. Поэтому мнения в социальных сетях остаются на уровне догадок.