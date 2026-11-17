Юношеская сборная Португалии (У-17) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы встретилась со сверстниками из Андорры и одержала крупную победу со счетом 4:0. Этот матч стал важным событием не только благодаря уверенной победе команды, но и для Криштиану Роналду-младшего.

18-летний футболист вышел на поле в последние 20 минут встречи, проведя свой первый матч в составе сборной Португалии У-17. Таким образом, он пошел по стопам отца, начав новый этап своей карьеры в футболке национальной сборной.

В настоящее время Роналду-младший выступает за молодежную команду клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср». В текущем сезоне он принял участие в 7 матчах за команду и трижды поразил ворота соперников.

Примечательно, что дебют юного футболиста в сборной совпал с периодом, когда его отец, Криштиану Роналду, принял важное решение относительно своей карьеры. Сообщается, что португальская звезда в начале этого месяца объявил о завершении выступлений за национальную сборную.

Криштиану Роналду дебютировал в сборной Португалии в 2003 году. За свою карьеру, длившуюся более 23 лет, он провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. Он является мировым рекордсменом по количеству проведенных игр и забитых голов в истории мужских национальных сборных.

Теперь внимание футбольных болельщиков приковано не только к наследию легендарного нападающего, но и к тому, как его сын продолжит делать свои первые шаги на международной арене.